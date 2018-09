USA er på den anden ende efter et anonymt angreb på Donald Trump i The New York Times - fra en person i præsidentens egen administration. Nu lancerer førstedamen Melania Trump et hårdt modangreb.

»Til klummeskribenten - du beskytter ikke dette land, du saboterer det med dine kujonagtige handlinger,« siger Melania Trump i en officiel udtalelse ifølge Fox News.

Onsdag bragte det Trump-kritiske medie New York Times kronikken, hvor en højtstående embedsmand eller embedskvinde, som arbejder for Donald Trump i Det Hvide Hus, beskriver præsidenten som værende så utilregnelig, at hans administration bevidst prøver at undergrave ham.

'Donald Trump udgør en fare for vores republik. Problemets rod er præsidentens amoralitet. Alle, der kender Trump, ved, at han ikke styres af nogle egentlige principper, men nærmere af en række tilfældige impulser. Og selvom det måske er en ringe trøst, så skal I vide, at der er voksne til stede i rummet,' skriver den anonyme kilde i kronikken og fortsætter:

'Vi er helt og holdent klar over, hvad der sker. Og vi gør vores bedste for at gøre det rigtige, selv når præsident Trump ikke gør det.'

Melania Trump finder det dybt problematisk, at New York Times publicerer anonymiseret kritik af præsidenten, og retter hård kritik af mediet.

»Ytringsfrihed er en af de vigtige grundpiller, vores nation blev dannet på, og pressefrihed er vigtigt for vores demokrati. Pressen burde være fair, fordomsfri og ansvarlig,« siger hun og fortsætter:

»Hvis en person er modig nok til at anklage andre for negative handlinger, har vedkommende et ansvar for offentligt at stå ved sine ord, og de anklagede har ret til at forsvare sig.«

Efter udgivelsen af kronikken gik også Donald Trump selv til modangreb. På Twitter skrev han kort og godt: 'TREASON?' - oversat til 'forræderi' på dansk.

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. september 2018

Senere satte han direkte spørgsmålstegn ved The New York Times' troværdighed.

'Findes den såkaldte 'højtstående embedsperson' overhovedet, eller har håbløse New York Times blot benyttet sig af endnu en falsk kilde? Hvis den rygradsløse anonyme person virkelig findes, skal Times (The New York Times, red.), af hensyn til den nationale sikkerhed, overdrage ham eller hende til myndighederne med det samme,' skrev præsidenten.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. september 2018

USA-ekspert og redaktør på Kongressen.com Anders Agner Pedersen mener, at den anonyme kronik i The New York Times beviser, at Donald Trumps administration er 'hullet som en si', og han kaldet det 'det værste, Trump har prøvet som præsident'.

»Det er helt usædvanligt, at vi ser et siddende medlem af præsidentens administration fortælle, at der så aktivt modarbejdes den linje, som Trump står for,« sagde Anders Agner Pedersen til B.T. torsdag.

Han mener dog ikke, at kronikken får de store konsekvenser for Donald Trump.

Han risikerer ikke at blive afsat, vurderer Anders Agner Pedersen.

The New York Times kender kronikskribentens navn, men har valgt at anonymisere vedkommende, da han eller hun ellers kan miste sit job.