I begyndelsen af coronavirussens indtog fokuserede man særligt på én ting:

Et madmarked i kinesiske Wuhan, hvor covid-19 angiveligt skulle udspringe fra.

Men hvordan? Og var det fra en flagermus, som mange forskere dengang diskuterede?

Siden er vi druknet i nyheder om smittetal, restriktioner og vacciner, men lad dig ikke narre:

Her ses billeder af holdet fra WHO, der nu skal undersøge virussens oprindelse Foto: NICOLAS ASFOURI

Forskere verden over er stadig stærkt betagede af at finde ud af alt om virussens oprindelse.

Og det er netop det, som et hold fra WHO skal undersøge de næste seks uger. Det skriver norske Dagbladet.

I alt 15 eksperter fra rundt omkring i verden, herunder danske Thea Kølsen Fischer, skal besøge det sted, hvor virussen først blev opdaget, interviewe de første syge, prøve at finde smittede, der ikke er blevet opdaget, og se, om de kan spore covid-19 ved at gå bagud i tid.

13 af dem ankom til Wuhan torsdag, og de er alle gået i 14 dages karantæne, før arbejdet kan begynde.

De sidste to befinder sig stadig i Singapore, hvor de skal testes for coronavirus endnu engang, efter der blev fundet antistoffer i dem.

Der har op til projektets start været stor uenighed mellem WHO og Kina, hvor sidstnævnte ikke har været udtalt fan af, at de 15 eksperter nu blandt andet skal granske den kinesiske håndtering.

Det handler blandt andet om, at der fra USA og mange andre lande har været en kritik af, at man fra Kinas side har været for langsomme med at orientere resten af verdenen, og at man har talt virussens omfang ned.