I løbet af sommeren har flere europæiske flyselskaber sat priserne på flybilletter op med hele 30 procent.

Priserne er nu generelt på et niveau, der er højere end før coronapandemien.

Det skriver Financial Times.

Og nu vil EU undersøge baggrunden for prisstigningerne.

EU vil nu kigge nærmere på flypriserne, som er steget uafbrudt efter coronapandemien. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Til mediet siger Adina Vălean, der transportkommissær i EU:

»Vi undersøger fortsat sagen, da vi ikke har fået en fuldstændig, detaljeret forklaring.«

Forleden kom Ryanair ud med et rekordoverskud efter at have sat priserne på flybilletter op med 24 procent.

EU kan ikke regulere priser på flybilletter, men kan være med til at lægge et pres på flyselskaberne.

Bekymringen skulle være, at prisstigningerne kan isolere øboere og andre, der er afhængige af fly for at rejse til andre dele af EU.

»Vi kan ikke gå ind og styre priserne i detaljer. Det tror jeg heller ikke vil være at ønske for nogen. På den anden side er jeg bekymret for, om priserne kan blive en barriere for at komme rundt. Vi er i løbende dialog med branchen for at forstå, hvad årsagerne er til denne udvikling,« siger Adina Vălean.

Ifølge EU-lovgivningen kan flyselskaberne selv bestemme priserne. Det har historisk set givet lave priser og mange ruter. I år har der så været flere om flysæderne, og det har presset priserne op.

Der er kommet færre fly efter coronapandemien, hvor en del blev sendt på pension.

Prisstigningerne skyldes også højere udgifter til brændstof og øgede lønninger i branchen.