Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det, der begyndte som primært en ungdomsbevægelse i storbyerne, har bredt sig mere og mere i løbet af de sidste knap tre måneder.

Og nu er protesterne i Iran nået så langt, at selv en af de mest konservative regioner, har tilsluttet sig.

Det kan man blandt andet se på videoer og fotos fra nyhedsbureauet AFP, hvor sortklædte, tildækkede kvinder protesterer i Irans Sistan-Baluchistan-provins, skriver The Guardian.

Videoer fra provinsens hovedstad Zahedan viser kvinderne gå i gaderne med bannere og råbe »kvinde, liv, frihed,« som er protestbevægelsens hovedkampråb.

“With or without the hijab, we’re moving towards a revolution,” female protesters chant in Zahedan in Sistan-Baluchistan, scene of a deadly state crackdown.#MahsaAmini pic.twitter.com/BZJXGAPRH4 — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) December 2, 2022

»Uanset om det er med hijab eller uden; frem mod revolution,« råber kvinder klædt i kropsdækkende chador, et traditionelt iransk klæde. Det kan man se i videoer på Twitter, som AFP har bekræftet.

Blandt andet ovenstående, som Iran-korrespondent for RFE/RL Golnaz Esfandiari har postet til sine over 145 tusind følgere.

Ifølge Iran Human Rights, en Oslo-baseret ikkestatslig organisation, er mindst 448 mennesker blevet dræbt under protesterne i hele Iran indtil nu.

Mindst 128 mennesker er blevet dræbt i Sistan-Baluchistan, hvilket er det klart største antal dødsfald registreret i 26 af Irans 31 provinser.

Large protests today in Zahedan (southeast Iran, Sistan-Baluchistan province) chanting “we don’t want a child-killing government.”



More than 60 minors have been killed in Iran’s ongoing national protests, and several have been sentenced to execution. pic.twitter.com/GGy1B1kJOY — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) December 2, 2022

Direktøren ved Iran Human Rights sætter ord på protesterne, vi ser nu fra kvinder i Zahedan, hvor det ellers har været mænd, man har set på gaden indtil nu.

»Det er virkelig sjældent,« siger direktøren, Mahmood Amiry-Moghaddam og fortsætter:

»De igangværende protester i Iran er begyndelsen på en revolution af værdighed. Kvinder og minoriteter, som i mere end fire årtier er blevet behandlet som andenrangsborgere, er gennem disse protester bemyndiget til at komme ud på gaden og kræve deres grundlæggende menneskerettigheder.«

De kvinder fra Sistan-Baluchistan-provinsen, der nu har bevæget sig ud og taget del i protesterne, er blandt de allermest undertrykte i Iran.

I Taftan, et sted i Sistan-Baluchistan, blev iranske sikkerhedsstyrker set skyde og bruge tåregas mod mandlige demonstranter. Det kan man se i en video offentliggjort af Iran Human Rights.