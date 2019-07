Frygten ulmer efter weekendens oplevelser. Er det helt store mareridt på vej?

Det er måske ikke utænkeligt. I Californien taler man nu om det truende 'the Big One'. Det ekstreme jordskælv, der kan ramme hvert 150. år.

Frygten sidder i kroppen hos mange efter weekendens rystelser, der fik Californiens guvernør til at erklære undtagelsestilstand i San Bernadino County.

»Det, vi så, var vanvid,« fortæller et øjenvidne til CNN, der søndag lokal tid oplevede endnu et skælv.

Alt rystede: Beboeren Terry Brantley fra Ridgecrest i Californien gennemgår sit køkken efter fredagens skælv. Foto: ROBYN BECK Vis mere Alt rystede: Beboeren Terry Brantley fra Ridgecrest i Californien gennemgår sit køkken efter fredagens skælv. Foto: ROBYN BECK

Det første ramte torsdag lokal tid. Et nyt og voldsommere fredag aften, der kunne mærkes i andre delstater - tilmed i nabolandet Mexico. Det var det kraftigste skælv i Californien i to årtier med en beregnet størrelse på 7,1 Richterskalaen.

Og skrækken for 'the Big One' i de californiske villakvarterer og lejligheder i de tætpakkende bymidter er ikke grebet ud af den blå luft.

Geologer forventer, at et betydeligt jordskælv i den vestlige og sydlige del af Californien truer i nær fremtid. Det store område hviler på den geologiske San Andreas-forkastning, der strækker sig over 1300 km.

Forkastningen er typisk blevet ramt af et stort jordskælv hvert 150. år, ifølge US Geological Survey. Sidste gang det for alvor brød løs var i 1857. Nu betragter geologerne det som 'sandsynligt', at den sydlige del af San Andreas-forkastningen kan blive ramt i de kommende år.

Billedet her er fra et jordskred i Kern County i Californien i forbindelse med det voldsomme jordskælv. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Billedet her er fra et jordskred i Kern County i Californien i forbindelse med det voldsomme jordskælv. Foto: SOCIAL MEDIA

Mange indbyggere i Californien, hvor over 420.000 mennesker bor, er nu foruroligede over truslen. Over 3000 efterskælv er registreret de seneste tre dage, ifølge CNN. Især fredag var voldsom. I indkøbscentre, kontorer og i baghaver foldede vilde og voldsomme scener sig ud.

En video, som du kan se i artiklen her på B.T., viser, hvordan det turkisblå vand i en swimmingpool pludselig skvulper bizart og ildevarslende fra side til side.

»Åh Gud,« lyder det bag kameraet, mens flere ser måbende til.

Skælvet fredag kunne også mærkes i ørkenbyen Las Vegas i Nevada. Her blev en basketball-træningskamp mellem New Orleans Pelicans og New York Knicks rystet igennem. Det fik flere bekymrede tilskuere på stadion til at skynde sig ud.