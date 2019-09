Den hærger i Kina, Det Fjerne Østen og mange steder i Europa. Svinepesten tvinger landmænd til at slagte hele deres svinehold.

I Asien har den bredt sig med uforudset hast, og i Kina ventes op mod 200 millioner svin at dø bare i år.

Det er halvdelen af landets svin eller en fjerdedel af hele verdens grise. Det skriver 9news.com.au.

Det betyder et kæmpemæssigt behov for at importere udenlandske svin, og det har givet prisstigninger over hele verden.

En svinestald bliver desinficeret i Jinhua, Zhejiang-provinsen, i Kina i august måned sidste år. Foto: CHINA STRINGER NETWORK

Det vil i Danmark få fødevareeksporten til at stige til det højeste niveau nogensinde. Det siger i hvert fald Landbrug & Fødevarer.

Men den truer også Australien, som har en svineindustri, der omsætter for 13 milliarder kroner om året.

Den australske landbrugsminister, Bridget McKenzie, har således indkaldt til et hastemøde fredag, for at forsøge at stoppe virusen i at komme ind i landet.

»Truslerne mod systemet er reelle, og de fortjener både ressourcerne og en national opmærksomhed,« sagde landbrugsministeren tirsdag.

En plakat om svinepest er sat op uden for en svinefarm i Fangshan-distriktet nær Beijing, Kina, i november 2018. Foto: JASON LEE

»Vi har behov for, at alle tager biosikkerheden seriøst, og vi skal være sikre på ikke at blive en smittebærer for sygdommen.«

Selve sygdommen udgør ikke nogen trussel for mennesker, men den dræber omkring 80 procent af de inficerede svin.

Landbrugsministeren vil meget gerne have beskyttet de 2700 svineproducenter og de 36.000 arbejdere, der er afhængige af svineproducenterne.

Tolderne har konfiskeret 23 tons svinekød fra lande, der allerede har svinepesten, siden sikkerheden ved grænserne blev øget.

Det bliver snart et sjældent syn. Svinekød til salg i Beijing i april måned i år. Foto: Jason Lee

15 procent af kødet blev testet positivt for svinepestvirusen.

Australien eksporterer kun mindre end 10 procent af svinekødet, så det er ikke der, skoen trykker.

Istedet er det nærmest utænkeligt at tænke sig, hvad de ville sige, hvis det utænkelige skulle ske i deres egen svineindustri.