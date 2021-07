Carlos Ghosn har ventet og ventet.

»Jeg har været så spændt på endelig at kunne få lov til at fortælle historien,« siger han.

Og det gør den tidligere topchef for Nissan nu for første gang i BBC-dokumentaren 'Carlos Ghosn: Sidste afgang', hvor han deler de spektakulære detaljer om sin flugt fra de japanske myndigheder og anklager om skattesvindel.

Dengang ventede Carlos Ghosn også, da flugtaktionen kulminerede i december 2019. Her lå han sammenkrøbet på sparsom plads i en instrumentkasse ombord på et privatfly.

De 30 minutter i kassen ombord på flyet, mens jeg ventede på, at det skulle lette, er nok den længste ventetid, jeg har oplevet i mit liv. Carlos Ghosn

Klokken var 22.30 om aftenen, og flyet skulle efter planen gå i luften kl. 23.

»De 30 minutter i kassen ombord på flyet, mens jeg ventede på, at det skulle lette, er nok den længste ventetid, jeg har oplevet i mit liv,« erindrer Carlos Ghosn.

Siden flugten har der været spekulationer om, at den libanesiske-fransk-brasilianske forretningsmand netop flygtede i en instrumentkasse. Det har altså vist sig at være rigtigt.

»Planen var, at jeg ikke kunne vise mit ansigt, så jeg måtte skjule mig et sted. Og det eneste sted, jeg kunne være gemt, var i en kasse eller i noget bagage, så ingen kunne se eller genkende mig,« siger Carlos Ghosn, der efter sin anholdelse i november 2018 var sat i husarrest, hvor han fik besked om, at han ikke måtte se sin hustru, Carole.

Carlos Ghosn og hustruen Carole Ghosn, som han ikke måtte se i forbindelse med sin husarrest. Nu er sammen i Libanon. Foto: MOHAMED AZAKIR Vis mere Carlos Ghosn og hustruen Carole Ghosn, som han ikke måtte se i forbindelse med sin husarrest. Nu er sammen i Libanon. Foto: MOHAMED AZAKIR

Det fik ham til at tage beslutningen om at gøre et flugtforsøg.

Da dagen oprandt rejste rigmanden fra Tokyo til Osaka med tog. Han havde indkøbt afslappet tøj som afløsning for de sædvanlige jakkesæt: »Jeg skulle købe tøj, jeg aldrig før havde købt og besøge butikker, jeg aldrig før havde været i,« som han udtrykker det.

Til sidst blev han indkvarteret på et hotel, hvor han hoppede han ned i instrumentboksen. Og blev siden ført til lufthaven og ombord på privatflyet af to personer klædt ud som musikere.

»Da jeg kravlede ned i kassen, tænkte jeg ikke på fortiden eller fremtiden. Jeg tænkte kun på, hvad der skete lige dér. Jeg var ikke bange, havde ingen følelser andet end en kæmpe koncentration: 'Det her er min chance, og det må ikke gå galt. Hvis det går galt, vil prisen være et liv som gidsel i Japan,« siger 67-årige Carlos Ghosn, der i alt opholdt sig i kassen i halvanden time, men det føltes »som halvandet år«.

Carlos Ghosn kan endelig sætte ord på sin flugt. Foto: MOHAMED AZAKIR Vis mere Carlos Ghosn kan endelig sætte ord på sin flugt. Foto: MOHAMED AZAKIR

Planen lykkedes, og han slap væk.

Siden sin flugt har han boet i Libanon, der ikke har nogen udvekslingsaftale med Japan, og han har flere gange udtrykt utilfredshed med det japanske politis efterforskning.

Det gentager han i det nye interview med tanke på de bekendte, han har efterladt i Japan – hvoraf flere sidder fængslet for medvirken til flugten.

»Jeg har ondt af alle de mennesker, der er ofre for det gidselagtige retssystem i Japan. Dem alle,« siger Carlos Ghosn fra sit eksil i Libanon.