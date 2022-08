Lyt til artiklen

I 2012 gik amerikanske James Holmes ind i en biograf i byen Aurora og dræbte 12 gæster med sit skydevåben.

Filmen, som skulle vises, var den tredje i Batman-trilogien 'The Dark Knight Rises', og morderen fik navnet Batmanmorderen.

I tre måneder op til det brutale massemord så han psykiateren dr. Lynne Fenton, og hun sætter nu i en ny bog ord på, hvordan hun oplevede den dengang 24-årige universitetsstuderende.

»Hårene på min arm prikkede imod min sweater,« siger hun om deres første møde, hvor James Holmes ignorerede hendes udstrakte hånd.

Han stirrede så intenst på hende, at det var svært for psykiateren at holde øjenkontakten med sin patient, skriver hun i bogen ifølge New York Post.

»Holmes har et underligt, stirrende insektlignende udseende.«

Hun fortæller, at han havde tanker om at slå mennesker ihjel, men han ville ikke sige noget om nogle konkrete mål, ligesom han heller ikke ville sige, om han var sur på en bestemt person eller gruppe.

Dr. Lynne Fenton spurgte ham, om han havde nogen plan om, hvordan han ville gøre det, hvis han besluttede sig for at gøre sin tanker til virkelighed, men det havde James Holmes ikke, lød svaret.

Sådan så det ud i biografen efter massemordet. Foto: - Vis mere Sådan så det ud i biografen efter massemordet. Foto: -

Derfor virkede det, ifølge psykiateren, som om det blot var en fantasi, den unge universitetsstuderende havde. Hun spurgte ham også, om han havde nogen våben, men det løj han om og sagde nej til.

Selvom dr. Lynne Fenton havde lært ikke at tage patienters modvilje mod hende personligt.

Alligevel oplevede hun det som både kryptisk og uhyggeligt, da James Holmes sendte hende en e-mail med en række tegn, som han senerede forklarede betød, at han ville slå hende i øjnene.

På trods af alt dette, var der ikke tilstrækkeligt grundlag for dr. Lynne Fenton for at indskrive James Holmes til 72 timer på en psykiatrisk anstalt.

Dette kræver en specifik trussel mod en person, en gruppe eller sted.

Ved deres sidste møde fortalte James Holmes, at han havde dumpet en eksamen og ville droppe ud af gymnasiet.

Da han gik, havde psykiateren en dårlig fornemmelse. Så dårlig, at hun kontaktede James Holmes' mor, som dog sagde, at han opførsel ikke var meget anderledes, end den plejede at være.

Hun fik også politiet på universitets campus til at lave en baggrundstjek på eleven, men her fandt de intet.

Få uger senere fandt massakren sted, og dr. Lynne Fenton var knust.

»Jeg havde ikke stoppet ham, og uanset mine grunde og de lovmæssige restriktioner, måtte jeg leve med den viden.«

James Holmes fik 12 livstidsdomme plus 3.318 års fængsel oveni uden mulighed for løsladelse. Det er dog ikke nok, hvis man spørger hans tidligere psykiater.

»Jeg ville ønske, at han fik dødsstraffen. Han fortjener det,« siger hun.