Den franske delikatesse foie gras bliver nu ved lov forbudt at sælge i New York. Gåse- eller andelever bliver bandlyst på grund af påstande om dyremishandling.

Flertallet i bystyret har underskrevet forbuddet, skriver Sky News.

Det skal træde i kraft i dag, og det betyder, at delikatessen bliver bandlyst i restauranter, supermarkeder og forretninger.

Dyreværnsfolk støtter forbuddet i New York, fordi de finder metoden til at lave foie gras for grusom.

Der er to slags foie gras. Andelever, til venstre, og gåselever, til højre. Foto: FREDERICK FLORIN Vis mere Der er to slags foie gras. Andelever, til venstre, og gåselever, til højre. Foto: FREDERICK FLORIN

Foie gras er nemlig en gåse- eller andelever, hvor dyret inden sin slagtning bliver tvangsfodret med et 20-30 centimeter langt rør, som presses ned gennem dyrets spiserør og ned i mavesækken.

På den måde kan man overfodre gåsen eller anden, så leveren bliver op til 12 gange større end normalt.

Det er i Danmark forbudt at producere foie gras, men restauranterne må gerne servere det.

Der herskede i sommeren 2019 en del debat om serveringen af foie gras i de danske restauranter, og flere steder tog man det af menuen.

En mand er i gang med at tvangsfodre ænderne hos en foie gras-bonde i det østlige Frankrig. Foto: FREDERICK FLORIN Vis mere En mand er i gang med at tvangsfodre ænderne hos en foie gras-bonde i det østlige Frankrig. Foto: FREDERICK FLORIN

I New York betyder forbuddet, at et supermarked, der fanges i at sælge delikatessen, får en bøde på 6.720 kroner og ejeren op til et år i fængsel.

Der er dog også mange fortalere for fortsat at sælge foie gras. Modstandere af den nye lov advarer om, at den kan koste hundredvis af job.

Loven bliver bakket op af borgmester Bill de Blasio, efter at bystyret er blevet enige om at give forretningerne en treårig periode til at vænne sig til de nye regler.

De gør sig rigtig i dyrevelfærd i den amerikanske storby. De har for eksempel lavet en lov, der forbyder hestevogne at arbejde, hvis temperaturen er over 32 grader celcius.

De har tidligere indført et forbud mod foie gras i Chicago i 2006, men forbuddet blev ophævet igen to år efter.