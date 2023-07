For at beskytte turister har de græske myndigheder valgt at lukke en af landets mest besøgte attraktioner.

Nemlig Akropolis i det centrale Athen.

Det skriver Reuters.

Beslutningen om at lukke attraktionen midlertidigt er taget for at beskytte turister mod varmen.

I skrivende stund er det 41 grader i den græske hovedstad, og senere kan temperaturen ramme 44 grader.

Derfor havde man også gjort en ambulance klar ved den tæt befærdede attraktion tidligere på dagen.

Akropolis er lukket fredag fra klokken 12 til 17.

Turistattraktionen befinder sig i en højde, uden meget skygge, der gør, at temperaturerne er højere her, skriver Reuters.