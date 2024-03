Der forventes på ingen måde at være spænding om, hvem der vinder det russiske præsidentvalg, der fredag morgen er blevet skudt i gang.

Men særligt én ting kan alligevel vise sig at være ganske interessant, når det kommer til resultatet.

Det mener den svenske udenrigskommentator, Wolfgang Hansson, der arbejder for Aftonbladet.

I en analyse i selvsamme medie skriver han, at størrelsen på den sejr, som Vladimir Putin forventes at få, kan ende med at sige en hel del.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, under et interview i Moskva den 12. marts. Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix

Det bedste officielle valgresultat, som den siddende russiske præsident indtil videre har fået, kom i 2018, hvor han ifølge de russiske myndigheder fik 77,5 procent af stemmerne.

Dengang var der – som det ofte er set med valgene i Rusland – beskyldninger om valgsvindel.

I sin analyse slår Wolfgang Hansson fast, at det er »ekstremt svært at bedømme«, hvor stor støtten til Putin egentlig er i landet, hvor præsidenten og hele hans magtapparat – ifølge kommentatoren – har behov for at demonstrere folkelig legitimitet.

Derudover påpeger Wolfgang Hansson i sin analyse hos Aftonbladet, at der denne gang ikke er inviteret valgobservatører fra OSCE, og Putins muligheder for at snyde er derfor større.

Her ses en russisk mand på et af valgstederne i Moskva. Foto: Maxim Shipenkov/EPA/Ritzau Scanpix

»Måske føler han (Putin, red.) et behov for at vise rekordtal frem på et tidspunkt, hvor han har indledt en storstilet invasion af et naboland,« skriver han.

Wolfgang Hansson forklarer videre, at kommunistpartiet i Sovjetunionen plejede at få tæt på 100 procent af stemmerne, hvilket de sovjetiske ledere så som en måde at konsolidere deres magt på.

»Det mest interessante ved dagens valg i Rusland bliver at se, om Putin føler behov for at gå samme vej. Hvis det er tilfældet, er det et klart tegn på svaghed,« lyder vurderingen fra Hansson.

Valgstederne i Rusland åbnede fredag morgen.

Her ses et billede af de opstillede under det russiske valg på et valgsted i Moskva. Valgstederne åbnede fredag morgen og holder åbent til på søndag. Foto: Maxim Shipenkov/EPA/Ritzau Scanpix

Valget strækker sig fra 15. marts til 17. marts, hvorefter stemmerne tælles sammen, og en vinder kåres.

Det forventes, at Putin ikke får nogen problemer med at genvinde præsidentposten.