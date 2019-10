Den kraftigste storm i 60 år i Japan er nu gået i land. Den har ramt Izu-halvøen centralt i landet - et område syd for hovedstaden Tokyo.

Det melder Japans meteorologiske institut ifølge den japanske tv-station NHK.

Allerede inden supertyfonen, der har fået navnet Hagibis, ramte den japanske hovedø, har indbyggerne mærket konsekvenserne af de ødelæggende vinde.

En person er meldt dræbt i byen Ichihara øst for Tokyo, mens adskillige hjem er tilintetgjort.

Hagibis har allerede forårsaget massive ødelæggelser. Foto: STR Vis mere Hagibis har allerede forårsaget massive ødelæggelser. Foto: STR

Ifølge BBC står titusinder af hjem uden strøm.

Evakueringer betyder, at gader står øde, butikker er tømt for fødevarer, og også weekendens planlagte formel 1-løb er i fare for ikke at blive afviklet.

Myndigheder har advaret om mudderskred, oversvømmelser og rekordmeget nedbør, og japanerne opfordres til at holde sig opdateret om situationen. Flere end 7,3 millioner indbyggere er blevet anbefalet at evakuere.

Tyfonen gik i land kort før klokken 19 lokal tid og bevæger sig nu med 35 kilometer i timen i nordøstlige retning.

Er du i Japan og oplever tyfonen Hagibis? Hvis du opholder dig i Japan og oplever de voldsomme vinde og ødelæggelser forårsaget af tyfonen Hagibis, så vil vi på B.T. gerne høre fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

Der er tomme hylder i supermarkederne, da japanerne har hamstret fødevarer forud for tyfonens landgang. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Der er tomme hylder i supermarkederne, da japanerne har hamstret fødevarer forud for tyfonens landgang. Foto: ODD ANDERSEN

Den ventes således også at ramme Tokyo.

Her vil metropolens indbyggere opleve vindstød på hele 216 kilometer i timen.

I hvert fald hvis Hagibis holder sin aktuelle styrke, viser tal fra NHK.

Hagibis er den kraftigste tyfon, der rammer Japan, siden Kanogawa hærgede landet i 1958. Dengang endte de voldsomme vinde med at koste 1.200 personer livet.