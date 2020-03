Søndag kom Sheila Petersen med et desperat opråb i B.T.

Hun og hendes mor var fanget i Marokko, efter landet med kort varsel besluttede at lukke ned for alle internationale flyvninger. Men nu er der godt nyt.

»Vi er i lufthavnen. Check-in er lige åbnet, og snart er vi på vej mod Danmark,« skriver Sheila Petersen i en besked til B.T. tirsdag formiddag.

Sheila Petersen og hendes mor havde først fået at vide af Udenrigsministeriet, at de selv måtte finde hjem fra Marokko, men mandag var der gode nyheder.

Sheila og hendes mor på deres hyggelige hotel i Marokko, da de endnu troede, de skulle have en hyggelig mor-og-datter-ferie sammen og var lykkeligt uvidende om det kaos, der ventede dem. (Privatfoto) Vis mere Sheila og hendes mor på deres hyggelige hotel i Marokko, da de endnu troede, de skulle have en hyggelig mor-og-datter-ferie sammen og var lykkeligt uvidende om det kaos, der ventede dem. (Privatfoto)

Det var lykkedes det danske Udenrigsministerium at lave en aftale med Marokko om, at Sheila Petersen og andre danskere kunne komme hjem med deres Norwegian-fly tirsdag.

Der sidder dog stadig danskere tilbage i Marokko, som ikke kan komme hjem.

Udenrigsministeriet vurderede søndag, at omkring 1.000 danskere var fanget i det nordafrikanske land. To af dem er Camilla Jensen på 25 år og Trine Jensen på 23 år, der er søstre.

Camilla Jensen arbejder og bor i Lissabon i Portugal, hvor de to søstre skulle være rejst til, men den flyafgang er nu aflyst, fordi Portugal har lukket sine grænser mod Spanien, hvor deres fly skulle mellemlande.

Camilla Jensen til højre og lillesøster Trine Jensen til venstre forholder sig roligt, selv om de lige nu er fanget i Marokko uden udsigt til at kunne komme hjem foreløbigt. (Privatfoto) Vis mere Camilla Jensen til højre og lillesøster Trine Jensen til venstre forholder sig roligt, selv om de lige nu er fanget i Marokko uden udsigt til at kunne komme hjem foreløbigt. (Privatfoto)

»Vi kan ikke bestille fly, for der er ikke nogen,« fortæller Camilla Jensen.

Hun og Trine Jensen prøvede at komme med Norwegian-flyet hjem til Danmark, men det var fyldt helt op.

»Vi får ikke rigtigt noget at vide, ud over at vi skal forsøge at komme hjem selv,« fortæller søstrene, der dog ikke er gået i panik.

»Vi er egentlig ved godt mod. Vi har rejst meget begge to, og vi er ikke i panik eller noget. Det hjælper ikke noget,« siger Camilla Jensen.

Sheila Petersen frygter, at hun og hendes mor strander i Marokko på ubestemt tid på grund af coronavirussen. (Privatfoto) Vis mere Sheila Petersen frygter, at hun og hendes mor strander i Marokko på ubestemt tid på grund af coronavirussen. (Privatfoto)

De venter begge på at høre nyt fra Udenrigsministeriet i forhold til, hvordan de skal forholde sig.

Rundt omkring dem er byen begyndt at lukke ned, og det er ikke længere muligt at komme på restauranter, barer og lignende.

»Heldigvis ser det ud, som om vi kan blive på hotellet foreløbig, og deres restaurant er også åben, men vi får maden bragt op på vores værelser. Man må ikke spise dernede,« fortæller søstrene.