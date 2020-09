En meget omtalt skilsmisse gjorde sidste år MacKenzie Scott til verdens næstrigeste kvinde.

Nu har hun overtaget førstepladsen.

Måske siger navnet MacKenzie Scott dig ikke så meget, men når vi skriver, at hun hed Bezos til efternavn før skilsmissen, hjælper det nok med at placere årsagen til store dele af formuen.

Efter 25 års samliv blev hun sidste år skilt fra Amazon-stifteren, Jeff Bezos, som er verdens rigeste mand. De indgik et forlig, som betød, at MacKenzie Scott fik overført fire procent af Amazon-imperiets aktier sidste juli.

De var på det tidspunkt intet mindre end 250 milliarder danske kroner værd og gjorde hende til verdens næstrigeste kvinde.

Siden er det kun gået én vej for MacKenzie Scotts formue. Opad.

Alene i år er Amazon-aktierne næsten fordoblet i værdi, og nu har den 50-årige forfatter og filantrop overhalet L'Oréal-arvingen Francoise Bettencourt og kan kalde sig verdens rigeste kvinde. Det skriver CNN.

Ifølge Bloomberg er hun nu verdens 12.-rigeste person med en formue, som de fleste vil have svært ved at begribe størrelsen af.

Mackenzie Scott er ifølge finansmediet god for intet mindre end 630 milliarder kroner.

Listen toppes i øvrigt af... MacKenzie Scotts eksmand Jeff Bezos. Han kan kalde sig verdens eneste billionær med en anslået formue på – og hold nu fast – 1.312 milliarder kroner.

MacKenzie Scott har – i lighed med blandt andre Microsoft-milliardæren Bill Gates – valgt at donere milliarder af kroner til velgørenhed.

'Sidste år sagde jeg, at jeg ville give størstedelen af min formue tilbage til det samfund, der hjalp med at skabe den, gøre det med omtanke, gøre det snart og blive ved, til pengeskabet er tomt. Der er ingen tvivl om, at alles personlige formuer er et produkt af en fælles indsats, ligesom sociale konstruktioner giver mulighed til nogen, mens utallige andre oplever benspænd,' skriver MacKenzie Scott på mediet Medium.

Amazon-stifteren Jeff Bezos og MacKenzie Scott mødte hinanden i 1992, to år inden Jeff Bezos grundlagde Amazon fra familiens garage i Seattle og gjorde sin hustru til en af firmaets første ansatte.

Hun har derfor været med på hele den utrolige forretningsrejse, der foreløbig er endt med, at Jeff Bezos de seneste tre år er blevet kåret til verdens rigeste mand.

Eksparret, der har fire børn sammen, offentliggjorde i januar sidste år, at de havde forsøgt sig med 'kærlig sondering og forsøgsvis separation', men måtte erkende, at de var nødt til at lade sig skille og fortsætte som venner.