Da forfatterinden MacKenzie Tuttle i 1993 giftede sig med en hvis Jeff Bezos, følte hun sig lykkelige. Men den helt store jackpot kom først 25 år senere.

Året efter brylluppet i New York stiftede ægtemanden, IT-nørden Jeff nemlig et lille firma ved navn Amazon. I dag er han verdens rigeste mand med en formue på lidt over én billion kroner (det svarer til tusind milliarder).

Forblændet af kærlighed og en naiv tro på fremtiden underskrev hr og fru Bazos i 1993 ikke nogen aftale om bo-deling.

Og det betyder, at MacKenzie Bezos (i dag 46 år) får 50 procent og som ved et trylleslag nu bliver verdens rigeste kvinde - eller klodens femte rigeste person.

Før var den 65-årige franske L'Oréal-arving Françoise Bettencourt Meyers verdens rigeste kvinde med en formue på 300 milliarder kroner.

Men den trone overtager MacKenzie Bezos nu uden problemer.

Efter brylluppet i 1993, flyttede Bezos-parret fra den amerikanske østkyst til den nordlige vestkyst, hvor de bosatte sig i Seattle i staten Washington.

Ifølge avisen New York Post vil MacKenzie Bezos efter den lukrative skilsmisse blive boende i Seattle sammen med parrets fire børn, tre biologiske sønner og én adopteret datter fra Kina.

Lauren Sanchez (49) er Jeff Bezos nye kæreste. Hun er bl.a. nyhedsoplæser og helikopterpilot. Foto: GABRIEL BOUYS - AFP Vis mere Lauren Sanchez (49) er Jeff Bezos nye kæreste. Hun er bl.a. nyhedsoplæser og helikopterpilot. Foto: GABRIEL BOUYS - AFP

Nu allerede nu har eks-fru Bezos opholdt sig i længere perioder hos familien i både New York, Californien og Connecticut.

Jeff Bezos, der netop har besluttet ikke at bygge sit nye Amazon-hovedkontor i New York, har selvfølgelig heller ingen problemer med at rejse.

Ligesom med-milliardær Elon Musk ejer Bezos således sit eget rum-rejse-institut Blue Origin. Og desuden er hans nye 49-årige kæreste Lauren Sanchez uddannet helikopterpilot.

Og bare fordi Jeff og MacKenzie Bezos tilsyneladende bliver skilt uden det store drama, så er dramatikken bestemt ikke forbi.

Den amerikanske presse nyder tydeligvis Jeff Bazos 'dick-pic'-skandale. Foto: STEPHANIE KEITH - AFP Vis mere Den amerikanske presse nyder tydeligvis Jeff Bazos 'dick-pic'-skandale. Foto: STEPHANIE KEITH - AFP

Således blev Jeff Bezos utroskab afsløret, fordi den 55-årige Amazon-grundlægger sendte sin elskerinde Lauren Sanchez adskillige vellignende fotografier af sig selv og sin feststemte penis.

Ifølge CNN blev disse fotografier af ingen ringere end elskerindens egen bror, Michael Sanchez videregivet til kongen af amerikansk tabloid-presse, David Pecker.

Pecker, der iøvrigt er nær ven af den amerikanske præsident Donald Trump og desuden modvilligt vidne i den igangværende FBI-undersøgelse af potentielt ulovlige Trump-Putin-forbindelser, forsøgte efterfølgende at afpresse Jeff Bezos.

Og her blev historie for alvor interessant.

Jeff Bazos startede i 2009 sit eget rum-rejse-institut, Blue Origin. Foto: AFP Vis mere Jeff Bazos startede i 2009 sit eget rum-rejse-institut, Blue Origin. Foto: AFP

Istedet for at stoppe sin efterforskning af Pecker-publikationen National Enquirers ufine metoder, afslørede Bezos de truende emails fra Trumps gode ven.

Og nu sagsøger de to politiske fjender hinanden, mens den amerikanske presse tydeligvis nyder det friskbagte orgie af dick-pics, sexede sms-beskeder og pinagtige politiske forbindelser - altsammen indrammet af dollar-beløb så astronomiske, at almindeligt dødelige borgere knap kan fatte det.