I Chicago fejrede de den nye lov, der gjorde cannabis og hash lovligt i staten Illinois, med at stå i kø foran udsalgsstederne, inden solen stod op den 1. januar.

De ville være de første indbyggere i den 11. amerikanske stat, som fik lov til – helt legalt – at ryge sig en fed. Det skriver New York Post.

Fotograferne var også til stede for at forevige synet af mennesker, der stod i kø foran steder som Sunnyside Cannabis Dispensary, mens de hoppede op og ned for at holde sig varme.

De begyndte at sælge kl. seks om morgenen, så begyndte køen at bevæge sig.

De stod i kø, fra før solen stod op. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI

Kravet er, at du er over 21 år og bosat i staten.

Så får du lov til at købe 30 gram tørret pot, fem gram cannabiskoncentrat eller 500 milligram THC (det aktive stof i cannabis) i pilleform.

Hvis du ikke bor i Illinois, kan du kun købe halvdelen af den mængde.

Inden lovliggørelsen havde guvernøren, demokraten J.B. Pritzker, givet flere end 11.000 benådninger til folk, der havde fået domme for mindre marihuanaforseelser.

Viceguvernør for Illinois Juliana Stratton smiler efter at have købt ind i Sunnyside Cannabis Dispensary. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI

»Krigen mod cannabis har ødelagt familier. Det har fyldt fængslerne med ikke-voldelige forbrydere,« sagde Pritzker på en pressekonference tirsdag.

43 butikker har fået tilladelse til at sælge marihuana i staten.

Salget af marihuana til almindeligt forbrug er nu tilladt i staterne Illinois, Alaska, Californien, Colorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, Washington og Vermont.

Andre 30 amerikanske stater tillader marihuana til medicinsk brug.

Hundreds of people lined up in the Uptown neighborhood waiting to buy cannabis on the first day of legal recreational marijuana sales in Illinois. @ABC7Chicago pic.twitter.com/MOex82Kf4Q — Alexis McAdams ABC-7 (@AlexisMcAdamsTV) January 1, 2020