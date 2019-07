Efter 25 år samliv er Amazon-stifter Jeff Bezos og MacKenzie Bezos officielt blevet skilt.

Tre måneder efter Jeff og MacKenzie Bezos indgik forlig, har en dommer fra King County i Washington underskrevet papirerne, så der nu er ingen vej tilbage for det ekstremt rige par.

Skilsmissen betyder, at banen er ryddet, og MacKenzie Bezos kan få overført sin del af Amazon-kagen. Det skriver Bloomberg.

Jeff Bezos blev tidligere i år kåret som verdens rigeste mand for tredje gang, og med skilsmissen på plads betyder det, at hans - nu - ekskone bliver verdens tredjerigeste kvinde.

Amazons topchef Jeff Bezos og MacKenzie er blevet skilt. (Arkivfoto) Foto: JORG CARSTENSEN

Ifølge forliget kan MacKenzie Bezos nemlig se frem til at få overført fire procent af parrets andele i internetgiganten Amazon, som Jeff stiftede tilbage i 1994 med MacKenzie som en af firmaets første ansatte.

Aktierne har en værdi af intet mindre end 38 milliarder dollars, hvilket svarer til omkring 250 milliarder danske kroner.

Parret offentliggjorde deres brud tilbage i januar, men det har altså taget lidt tid at finde et tilfredsstillende forlig for dem begge.

Det lykkedes dem dog at blive enige tilbage i april måned, således at det blot krævede en dommers underskrift. Den fik de fredag.

Udover at blive verdens tredjerigeste kvinde kravler MacKenzie også ind på 22. pladsen på Bloombergs liste over de 500 rigeste personer i verden.

Hendes tidligere mand er - trods skilsmissen - fortsat verdens rigeste.

MacKenzie Bezos har tidligere udtalt, at hun vil donere minimum halvdelen af sin formue til velgørende formål.

Jeff Bezos og MacKenzie Bezos har fire børn sammen. Tre sønner og en datter.