Den amerikanske præsident Joe Bien har tirsdag formiddag dansk tid annonceret, at han går efter fire år mere i Det Hvide Hus.

Biden bekræftede sit kandidatur til valgkampen i 2024 i en kampagnevideo, som han har offentliggjort på Twitter.

Det skriver blandt andre NBC News og Reuters.

Den 80-årige Biden tager dermed luften ud af måneders spekulation om, hvorvidt han har tænkt sig at gå efter fire år mere i Det Hvide Hus.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Biden var allerede, da han blev indsat i 2021, den ældste nyindsatte præsident i USA.

Biden har tidligere fortalt, at det er hans plan at stille op ved det kommende valg. Men det er først nu, at han formelt har bekræftet sit kandidatur.

Joe Biden vandt over den siddende præsident, Donald Trump, ved præsidentvalget i 2020.

Den nuværende embedsperiode er Bidens første som USAs præsident. Amerikanske præsidenter må højst sidde i to perioder.