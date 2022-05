Vladimir Putin har gjort det nemmere at få russisk pas i erobrede områder. Men Ukraine kalder det en ulovlig plan.

Ruslands præsident Vladimir Putin har underskrevet et dekret, der gør det væsentligt nemmere for folk i nyligt erobrede områder i Ukraine at få russisk statsborgerskab og pas.

Vladimir Putin ønsker at gøre det lettere for indbyggere i Zaporizhia- og Kherson-regionerne - som er under russisk kontrol - at kunne kalde sig russiske. Det skriver The Guardian.

Men Ukraine fordømmer Vladimir Putins planer og kalder dem ulovlige.

»Den ulovlige udstedelse af pas er en klar krænkelse af ukrainsk suverænitet og territorial integritet, såvel som international humanitær lov,« sagde det ukrainske udenrigsministerium i en erklæring onsdag.

Det ukrainske udenrigsministerium tilføjede, at initiativet var endnu et bevis på Ruslands kriminelle krigsmål i Ukraine.

Ifølge dekretet er ansøgere til russisk statsborgerskab og pas ikke forpligtet til at have boet i Rusland. Ansøgerne behøver heller ikke at bestå en russisk sprogtest.

Den enkle optagelsesprøve møder glæde hos Kirill Stremousov, der er russisk udnævnt leder i den besatte Kherson-region.

»Det forenklede system vil gøre det muligt for os alle at se, at Rusland ikke bare er her i lang tid, men for altid,« siger Kirill Stremousov til det russiske nyhedsbureau RIA Novosti.