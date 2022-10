Lyt til artiklen

Fredag er en af verdens største fusioner i detailhandlen faldet på plads.

For virksomhederne The Kroger Company og Albertsons Companies har nemlig bekræftet fusionen. Det skriver mediet Dagligvarehandlen.

Fusionen vil danne en af verdens absolut største detailhandelsvirksomheder.

The Kroger company er nummer seks på den globale liste fra Deloitte, mens Albertsons er nummer 16.

Tilsammen betyder fusionen, at de vil få 4996 dagligvarebutikker i USA. Sidste år omsatte de to virksomheder samlet for 1.600 milliarder kroner.

Udover den høje omsætning er også købesummen astronomisk. For The Kroger Company købte aktierne i Albertsons Companies for 188 milliarder kroner.

Et af formålene med fusionen var at matche Walmarts indkøbsvolumen for at skaffe bedre indkøbspriser og -betingelser.

Tilsammen råder Kroger-Albertsons angiveligt over et sortiment på 34.000 private label-varer, der er fusionens fremmeste våben i et inflationshærget marked.

Albertsons har 2200 supermarkeder, 400 servicestationer og over 1700 apoteker. De står blandt andet bag kæder som Safeway, Vons, Jewel-Osco, Shaw's og Randalls.

The Kroger har over 2700 supermarkeder i fire kædebrands med knap 1600 servicestationer og 2300 apoteker. De driver blandt andet Baker's Supermarkets, City Market og Gerbes.