15. gang blev lykkens gang for republikaneren Kevin McCarthy.

Efter fire dage og 15 afstemningsrunder er det lørdag morgen dansk tid endelig lykkes ham at samle nok stemmer til at blive ny formand for Repræsentanternes Hus i USA efter demokraten Nancy Pelosi.

Det står klart ikke længe efter, at han ellers tabte den 14. afstemningsrunde - hvor der også opstod tydelig frustration og stor dramatik i salen.

Den 14. afstemningsrunde fandt sted i de tidlige morgentimer lørdag dansk tid, og den blev til sidst afgjort af Matt Gaetz, der er en af McCarthys mest højlydte kritikere og en nær allieret af Donald Trump.

Her ses Kevin McCarthy under afstemningerne. Foto: WIN MCNAMEE Vis mere Her ses Kevin McCarthy under afstemningerne. Foto: WIN MCNAMEE

Da Gaetz stemte 'til stede' - som ikke tæller med i afstemningen - blev McCarthy tydeligvis oprørt og gik selv op for at tale med ham.

Det fik andre medlemmer til at blande sig.

Flere udtrykte deres frustration over Matt Gaetz, og republikaneren Mike Rodgers måtte sågar holdes fysisk tilbage af kollegaen Richard Hudson, som også måtte holde Rodgers for munden.

Samtidig pegede Matt Gaetz fingre ad Kevin McCarthy, da han gik tilbage mod sin plads.

Det er ikke set i 164 år, at det har taget så lang tid at finde en ny formand til den vigtige post som formand for Repræsentanternes Hus.

Siden den første afstemningsrunde tirsdag blev 20 medlemmer af Det Republikanske Partis yderste højrefløj ved med at kæmpe imod valget af McCarthy, fordi de er bange for, at han vil indgå kompromiser med præsident Joe Biden og Demokraterne.

Med valget af en ny formand kan Kongressen omsider fortsætte sit arbejde, ligesom at nye medlemmer endelig kan blive taget i ed i kølvandet på midtvejsvalget i november.