Siden fredag 5. august har den 16-årige amerikanske Kiely Rodni været forsvundet.

Her var hun til en campingfest med flere hundrede mennesker i det nordlige Californien, hvor det sidste livstegn var en sms til moren med ordene: 'Ok mor – jeg elsker også dig.'

Netop mobilen er nu genstand fra politiets seneste spor i sagen, hvor også en mulig kidnapning er nævnt.

Nevada Countys sherifkontor har nemlig fortalt, at det sidste datapunkt for Kiely Rodnis telefon er registreret klokken 00:30 lokal tid natten til lørdag ved søen Prosser.

Søen er et menneskeskabt reservoir, som ligger ved et campingområde.

»Datapunktet er nær vandet, men det er svært at udpege det præcise sted,« fortalte kaptajn Sam Brown på en pressekonference søndag ifølge New York Post.

»Men selvom det var her, telefonen sidst slog ud, betyder det ikke, at den ikke fortsatte med at slå ud. Der kan være mange grunde til, at de datapunkter er forsvundet.«

Politiet har nu brugt flere dage på at gennemsøge søen, men det er ikke så lige til.

Ifølge politikaptajnen er søen på sit dybeste punkt 17 meter, og der er dårlig sigtbarhed, så redningsholdene næsten leder i blinde.

Rodni Kiely blev sidst set på campingpladsen mellem klokken 00.30 og 01.00.

Som nævnt bliver hende forsvinden også efterforsket som en potentiel bortførelse, fordi bilen hun kørte – en sølvfarvet Honda CRV 2013 – ikke er blevet fundet.

Teenageren mobiltelefon har også været slukket lige siden festen.

Der er indtil videre kommet mere end 1.200 tip i sagen.

I weekenden reagerede politiet yderst aktivt på et af disse tip, da de begyndte at grave på et ikke specificeret sted.

Her fandt de dog kun resterne af en hund.

Omkring 150 betjente – inklusive blandt andet FBI og en eftersøgningshelikopter – samt mere end 100 frivillige har ledt efter Kiely Rodni i det område, hvor hun forsvandt.