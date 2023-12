Der har floreret en masse spekulationer om det den seneste tid.

Men nu har det russiske Føderationsråd endeligt vedtaget det på et møde torsdag – og dermed står det klart, hvornår landets næste præsident skal findes.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax. Også nyhedsbureauet AP omtaler det.

På mødet blev det besluttet, at det kommende russiske præsidentvalg skal afholdes den 17. marts næste år.

»I bund og grund er denne beslutning startskuddet til valgkampen,« citeres formanden for parlamentets overhus, Valentina Matvienko, for at sige på mødet.

Den russiske præsident, 71-årige Vladimir Putin, har endnu ikke officielt meldt noget ud om, hvorvidt han genopstiller – men det forventes, at han gør det.

Der har ligeledes længe været rygter om, hvornår han ville skyde sin valgkampagne i gang.

Præsidentvalget næste år bliver det første, siden Putin selv fik ændret reglerne.

Tidligere kunne russiske præsidenter kun sidde i to perioder i træk, men ændringen fra 2021 gør, at man kan genopstille i yderligere to perioder.

Det betyder – såfremt Putin bliver genvalgt – at han kan blive siddende på magten frem til 2036, da præsidentperioden i Rusland strækker sig over seks år.