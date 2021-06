Det containerskib, der har været i brand i næste 14 dage ud for Sri Lankas kyst, er nu ved at synke. Skiber er fuldt af containere, der blandt andet indeholder kemiske forbindelser.

Myndighederne frygter nu en kæmpemæssig miljøkatastrofe. Det skriver BBC.

Skiber er kun tre måneder gammelt, men må alligevel opgive ævred efter at branden har raseret det fuldstændigt.

Det er registreret i Singapore, og det frygtes at X-Press Pearl, som skibet er døbt, vil spilde mange hundrede tons maskinoliie ud i havet når det går ned. Det vil få en ødelæggende effekt for marinelivet i området.

Containerskibet X-Press Pearl var ved at blive trukket ud på dybere vand. Foto: SRI LANKA AIRFORCE MEDIA Vis mere Containerskibet X-Press Pearl var ved at blive trukket ud på dybere vand. Foto: SRI LANKA AIRFORCE MEDIA

De seneste par dage har flåden fra Sri Lanka sammen med den indiske flåde arbejdet på at slukke ilden i skibet.

De prøvede også på at forhindre skibet i at synke, men hård sø og monsunvinde har besværliggjort den operation.

»Skibet synker. De prøver på at trække det ud på dybere vand, før det synker helt, og dermed begrænse forureningen af havet,« fortæller talsmanden for den Sri Lankanske flåde, kaptajn Indika Silva til BBC.

Branden er formentlig opstået på grund af et kemikalielæk fra en af containerne ombord.

Skibet er ved at synke ud for kysten af Colombo, Sri Lanka. Foto: AFP PHOTO / Sri Lanka Air Force Vis mere Skibet er ved at synke ud for kysten af Colombo, Sri Lanka. Foto: AFP PHOTO / Sri Lanka Air Force

X-Press Shipping, der ejer skibet, har bekræftet at besætningen havde været opmærksom på lækket i et stykke tid, før det brød i brand.

Men havnemyndighederne i både Quatar og Indien ville ikke lade skibet blive dér, før branden pludselig brød ud.

Nu er befolkning i Sri Lanka meget vrede over branden, som allerede har forurenet standene med mikroplastik.

Kaptajnen, chefmaskinmesteren og yderligere en maskinmester har fået besked på, at de ikke må forlade Sri Lanka

Skibet, der er på vej i dybet, havde 1486 containere med blandt andet 25 tons salpetersyre ombord. Det forlod Hazira i Indien den 15. maj.