Den skulle have været et paradeeksempel.

Men den er en fiasko.

Verdens første klimaby skulle have stået færdig i 2016, men kun 10 procent af byen er nu fuldt udbygget.

Og 95 procent af byens strøm kommer stadig fra olie og gas.

Det skriver E24.no.

Byen hedder Masdar City og ligger en times kørsel fra Dubai.

Det skulle have været verdens første by, der ikke udledte drivhusgasser.

Men tung forurenet luft hænger stadig over byen

Den italienske forsker, Matteo Chiesa, er professor i vedvarende energi. Han har arbejdet med projektet i 17 år. Og han er ikke imponeret:

»Denne by er en fiasko,« siger han.

Ideen om klimabyen stammer fra Sultan Al-Jaber, der stod i spidsen for det netop afholdte klimatopmøde. Han er samtidig leder for et gigantisk olieselskab.

Masdar City skulle have været verdens første by, som udelukkende var drevet af vedvarende energi.

I dag er virkeligheden, at byen har ét solcellecenter, der ikke kan levere strøm nok til indbyggerne, selvom der blot er 11.000 af slagsen.

Finanskrisen og fejlagtige satsninger på ny teknologi får noget af skylden for byens fiasko.

Ragnhild Batseba Skaugen er socialplanlægger og arbejder med byudvikling i Norge. Hun har netop besøgt Masdar City.

»Hele systemet er designet uden at vide, hvordan teknologien udvikler sig. Man har bare låst sig fast i en tidsramme,« siger hun.

Planen er nu, at byen skal stå helt færdig i 2030, mens målet om overhovedet ikke at udlede drivhusgasser er helt droppet.