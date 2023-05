Sidste sommer var hvalrossen Freya på alles læber i Norge.

Nu dukker Freya igen op i Oslo – efter sin død.

Freya blev først gang spottet i byen Kragerø 12. april sidste år, og inden længe var hvalrossen blevet noget af en berømthed.

Ikke mindst fordi den omkring 600 kilo tunge hvalros var glad for at kravle op på skibe og fritidsbåde i Oslofjorden for at nyde et godt solbad – i flere tilfælde med den utilsigtede konsekvens at båden sank.

Sådan så Freya ud, mens hun stadig var i live. Foto: Tor Erik Schrder/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så Freya ud, mens hun stadig var i live. Foto: Tor Erik Schrder/Ritzau Scanpix

I august 2022 blev Freya aflivet, fordi myndighederne vurderede, at menneskers liv og helbred kunne komme i fare. Det førte til vrede verden over og sågar dødstrusler.

Ni måneder efter sin død kan turisterne igen se Freya i Oslo – og denne gang bliver hun der.

29. april blev kunstneren Astri Tonoians skulptur af Freya indviet. Den forestiller den berømte hvalros liggende på siden på fjordbredden, præcis som hun så ofte gjorde, mens hun levede.

Statuen blev til efter en pengeindsamling, som foregik online, og kunstneren bag er en af dem, der er stærkt utilfreds med den skæbne, Freya endte med at lide.

»Det er sådan, mennesker behandler vild natur, men det er også sådan, mennesker behandler mennesker. Det er sådan, vi behandlede Freya. Derfor vil jeg kalde denne statue 'For vores synder',« siger Astri Tonoian.