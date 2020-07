»Det er godt nyt for dyrene, at der nu er endnu en by, der indfører forbud mod at indtage hundekød,« siger Esben Sloth, der er kampagneansvarlig i World Animal Protection Danmark.

»Jeg håber, at tendensen vil brede sig til resten af Asien, hvor der er en lang tradition for at spise hunde,« siger han til bt.dk.

Reaktionen kommer, efter at den cambodianske by Siem Reap, som den første by i landet, har forbudt salg af hundekød.

Siem Reap er hjemsted for den enorme turistattraktion Angkor Wat, og lufthavnen ved byen er Cambodias største.

Templet Angkor Wat ligger i Siem Reap-provinsen og tiltrækker normalt halvdelen af Cambodias seks millioner turister om året. Der er dog ikke kommet mange under coronakrisen. Foto: TANG CHHIN SOTHY Vis mere Templet Angkor Wat ligger i Siem Reap-provinsen og tiltrækker normalt halvdelen af Cambodias seks millioner turister om året. Der er dog ikke kommet mange under coronakrisen. Foto: TANG CHHIN SOTHY

Halvdelen af Cambodias seks millioner turister kommer til landet for at besøge Angkor Wat.

Lokale dyrerettighedsfolk kalder forbuddet en sejr, for det rammer midt ned i industrien, som slagter millioner af hunde hvert år.

Hundekød er en billig proteinkilde, og det spises i adskillige asiatiske lande. Også i Cambodia. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tre millioner hunde må lade livet om året, anslås det.

En grillet hund på risten i Phnom Penh, Cambodias hovedstad. Foto: MAK REMISSA Vis mere En grillet hund på risten i Phnom Penh, Cambodias hovedstad. Foto: MAK REMISSA

Sent torsdag kom så forbuddet, annonceret af myndighederne i Siem Reap.

Begrundelsen var blandt andet, at handelen med hunde var blevet rent 'anarki' de seneste par år, som provinsens landbrugsråd udtrykte det.

»Det har forårsaget hundegalskab og andre sygdomme, som påvirker folks helbred,« lyder det i udtalelsen.

»Indfangsten, købet og salget og slagtningen af hunde ... vil blive straffet hårdt.«

Hundene venter tålmodigt i et bur, men en kvinde koger vand til at putte dem i, i et slagtehus i Siem Reap-provinsen. Foto: TANG CHHIN SOTHY Vis mere Hundene venter tålmodigt i et bur, men en kvinde koger vand til at putte dem i, i et slagtehus i Siem Reap-provinsen. Foto: TANG CHHIN SOTHY

Maksimumsstraffen for at handle med hunde, der skal slagtes, er fem års fængsel. Bødestraffen går fra 11.200 til 80.000 danske kroner.

Om og hvordan forbuddet bliver håndhævet, er måske en smule uvist. Cambodia kæmper med korruption og en meget løs fortolkning af landets love.

Ikke desto mindre vækker forbuddet glæde i den danske afdeling af World Animal Protection. Som kampagneansvarlig Esben Sloth siger til bt.dk:

»De stakkels hunde lever et frygteligt liv, hvor de sidder buret inde i små bure og transporteres over lange strækninger blot for at ende på middagsbordet.

Hundekød er klar til tilberedning i en restaurant i Phnom Penh i Cambodia. Foto: FOUR PAWS Vis mere Hundekød er klar til tilberedning i en restaurant i Phnom Penh i Cambodia. Foto: FOUR PAWS

Det glæder mig at høre, at der nu er en by mindre, der udnytter dyrene på denne måde. Det er på høje tid.«

Dyrerettighedsgruppen Four Paws (Fire Poter), oprettet i 1988 i Østrig, har betegnet provinsen Siem Reap som et sted, hvor handelen med hunde er omfattende.

»Vi håber, at Siem Reap vil blive model for resten af Cambodia,« udtaler dyrlæge Katherine Polak.

En undersøgelse sidste år viste, at provinsen var en udfaldsport for handelen med hunde.

De blev solgt til de omkring 20 restauranter i turistbyen, men også sendt videre til hovedstaden, Phnom Penh, hvor der stadig er over 100 restauranter med hundekød på menuen.