Tesla-aktierne fik en hård start på det nye år.

Mandag tog Tesla-aktierne sig nemlig noget af et dyk og faldt med hele 12 procent. Det resulterede i et tab på intet mindre end 30 milliarder dollar, der svarer til knap 198 milliarder danske kroner.

Men det stopper ikke her, for kurven er kun gået en vej resten af ugen: Ned. Det har dog ikke skabt sved på panden for stifteren Elon Musk, der som bekendt kan bryste sig af at være verdens rigeste.

Han står nemlig over for et år, der kan blive hans mest indbringende. Nogensinde. Det skriver CNN.

Elon Musk. Foto: BRITTA PEDERSEN

Og viser analytikerne sig at have ret, vil Tesla i år nemlig levere så imponerende økonomiske resultater, at Elon Musk altså godt kan se frem mod at få endnu flere penge på lommen.

Elon Musk udbetaler ikke løn til sig selv. I stedet modtager han aktieoptioner, der kræver, at virksomheden rammer nogle særlige finansielle og makedsværdimål.

I forbindelse med Musks lønpakke for 2018 blev 101 millioner dollar tildelt aktier, der vil blive udbetalt til ejeren i 12 lige store rater efterhånden, som virksomheden når forskellige mål.

Allerede i 2019 kunne Tesla krydse to af de finansielle mål af. Det samme i 2020. I 2021 var det hele tre mål, der kunne tjekkes af – og oven i løbet i løbet af året ni første måneder.

Det betyder, at Elon Musk allerede har kunnet glæde sig over, at 59 ud af de 101 millioner dollar, han har indtjent sig.

Ifølge analytikerne forventes det, at Tesla vil nå de fem mål, der er tilbage i år. Og har de ret, så vil han altså slå rekord.