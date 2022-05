'Går den, så går den.'

Det var formentlig, hvad Elon Musk tænkte, da han efter sigende lavede en 'smart' finte for at spare sig selv for et milliardbeløb.

Men nu er verdens rigeste mand, Elon Musk, blevet sagsøgt af Twitter-investorer for at forsinke offentliggørelsen af ​​sin ejerandel i virksomheden. Det skriver BBC.

Til mediet oplyser investorer, at Musk sparede intet mindre end 156 millioner dollar, altså over en milliard danske kroner, ved at undlade at oplyse, at han havde købt mere end fem procent af Twitter inden 14. marts i år.

»Ved at forsinke sin offentliggørelse af sin andel i Twitter, engagerede Musk sig i markedsmanipulation og købte Twitter-aktier til en kunstig lav pris,« har investorerne udtalt til BBC.

Men markedsmanipulation er ikke det eneste, som Twitter-investorer anklager Tesla-chefen for.

De beskylder ham nemlig også for »uretmæssig adfærd«, fordi de mener, at Musks »falske udtalelser har skabt kaos i Twitters hovedkontor i San Francisco.«

Ligesom de mener, at Musk vildleder sine mere end 95 millioner følgere på Twitter med ukorrekte oplysninger.

Hverken Elon Musk, hans advokat eller Twitter har ifølge BBC ønsket at kommentere på sagen.

50-årige Musk er ifølge erhvervsmagasinet Forbes verdens rigeste mand med en personlig formue på 297,7 milliarder dollar – 2043 milliarder kroner.

Han er mest kendt som ejer af elbilgiganten Tesla og rumfartsselskabet SpaceX.