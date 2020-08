Først anså mange det for at være en joke.

Men nu kan det for alvor vise sig at blive afgørende, at den verdenskendte rapper Kanye West er gået ind i kampen om at blive USA's næste præsident. Han får nemlig hjælp fra en noget overraskende kant.

Det skriver blandt andet Vice, CNN og New York Times.

Den amerikanske præsidentvalgkamp er ved at gå ind i den afgørende fase. Og noget kan tyde på, at det er ved at blive rigtig beskidt.

Donald Trump er langt bagud i meningsmålingerne. Et nederlag synes på vej.

Men måske har nogle kreative republikanere fundet en vej, hvorved de kan stække Demokraternes Joe Biden.

Våbnet hedder Kanye West.

Han stiller op som uafhængig. Men nu spørges der åbent om han i virkeligheden ikke er en marionet for Donald Trump. Den bipolære rapper meldte sig for efterhånden nogle uger siden sig ind i kampen om at blive USA's næste præsident.

Kanye West med en 'Make America Great Again'-kasket i 2018. Foto: SAUL LOEB Vis mere Kanye West med en 'Make America Great Again'-kasket i 2018. Foto: SAUL LOEB

Det blev mødt med undren og skuldertræk fra eksperter rundt omkring i Guds eget land.

Blandt andet blev det slået fast, at mr. West allerede havde overskredet en række deadlines i forskellige delstater for, hvornår man senest skal registrere sig for at kunne optræde på valgsedlen til det kommende præsidentvalg.

Dermed ville eventuelle Kanye West-vælgere ikke kunne finde hans navn på valgsedlerne i de givne stater, men skulle selv aktivt skrive navnet det ind for at stemme på ham. Det betyder normalt, at en kandidat mister mange potentielle stemmer.

Det har formentlig fået en række demokrater til at glæde sig over at have én ting mindre at bekymre sig om i deres kamp for at få Joe Biden i Det Hvide Hus.

Eksperter påpegede nemlig, at Kanye West potentielt kunne trække sortes stemmer fra Biden. Ikke nok til at vinde valget for Kanye West selv, men nok til at gøre livet besværligt for Biden i kampen om at slå Donald Trump.

Nu er der så dukket beviser op, som tyder på, at Republikanerne aktivt forsøger at hjælpe Kanye West, som ellers stiller op mod Donald Trump, med at komme på valgsedlerne i delstater, hvor han kan udgøre et problem for Biden.

Det gør sig blandt andet gældende i Wisconsin, der er en berygtet svingstat, som kan være med til at afgøre, hvem der skal indtage Det Hvide Hus.

Da Kanye West-kampagnens indsamlede underskrifter, der legitimerer ham som præsidentkandidat i delstaten, skulle afleveres i Wisconsin tirsdag, var det ingen ringere end advokaten Lane Ruhland, der troppede op med underskrifterne.

Netop Lane Ruhland arbejder direkte for præsident Trump i flere aktive sager, skriver blandt andet Vice og New York Times. Ruhland har blandt andet repræsenteret Det Republikanske Parti i en sag i 2016, og tidligere i år har hun repræsenteret Trump-kampagnen i en sag mod en tv-station i Wisconsin.

I USA bliver det anset som værende et ekstremt beskidt trick fra Republikansk side.

Og demokrater er rasende:

»Heldigvis har Trumps hold vist, hvad de er i gang med, at Trump er motivationen til, at han (Kanye West, red.) stiller op og ikke folket,« siger David Bowen, der er demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus for Milwaukee, til CNN.

»Det er trist at se, at en populær kunstner som Kanye blive brugt som en brik for at snyde folk og fans til at stemme på hans falske kampagne,« tordnede Bowen videre.

Trump selv har været ude og afvise, at han eller Trump-kampagnen har noget som helst at gøre med Kanye West-kampagnen.

»Jeg kan virkelig godt lide Kanye. Jeg har ikke noget at gøre med, at han stiller op. Jeg er ikke involveret,« lød det fra Trump ved en pressebriefing i Det Hvide Hus onsdag.

Sagen fra Wisconsin er dog langt fra den eneste, hvor Republikanere er involveret i at hjælpe Kanye West-kampagnen.

Kanye West i Det Hvide Hus i 2018. Foto: SAUL LOEB Vis mere Kanye West i Det Hvide Hus i 2018. Foto: SAUL LOEB

Også i Colorado skal en person med tilknytning til Det Republikanske Parti have hjulpet Kanye West med at komme på stemmesedlen. Det samme skal have fundet sted i blandt andet Arkansas og Vermont, skriver New York Times.

Indtil for ganske nylig var det offentligt kendt, at netop Kanye West var en støtte og ven af præsident Trump.

Ved flere lejligheder er de to blevet filmet sammen. Og mange kan nok huske billeder fra Det Hvide Hus i 2018, hvor Kanye West bar en rød 'Make America Great Again'-kasket.

Lane Ruhland har ikke selv ønsket at stille op til interview i sagen, beretter flere af de amerikanske medier, som dækker sagen.