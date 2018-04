I dag mandag starter retssagen mod Bill Cosby.

Mere end 60 kvinder har indtil nu anklaget den 80-årige tv-stjerne Bill Cosby for seksuelle overgreb. Hovedparten af sagerne er dog blevet afvist på grund af juridisk forældelse, og det er derfor kun overgrebet mod Andrea Constand, som fandt sted i 2004, der nu kommer for retten. Dog har dommeren godkendt, at 5 øvrige ofre vidner i retten, da fremgangsmåden er sammenfaldende.

Og det er altså vidneudsagnene fra de 6 kvinder, der kan fælde komikeren.

ANDREA CONSTAND, 44

Hun var en stor basketballstjerne og træner på Temple University i Philadelphia. Men i en alder af 31 trak hun sig pludselig.

I 2002 mødte hun den 36 år ældre Bill Cosby, som indledte et venskab og tilbød faderlige råd. Flere gange afviste hun hans seksuelle tilnærmelser. Men tilliden var intakt lige indtil dén skæbnesvangre januar aften i 2004, hvor han tilbød en ‘faderlig’ snak om hendes fremtid hjemme i privaten, men i stedet bedøvede og voldtog han hende. Efter et år med mareridt, hvor hun blev vækket af sine egne skrig, anmeldte Andrea Constand overgrebet. Bill Cosby har fastholdt, at samlejet var frivilligt, hvilket dog stemmer meget dårligt overens med, at Andrea Constand er lesbisk.

JANICE DICKINSON, 63

Supermodel var, hvad alle kaldte hende i starten af 1980erne. Alle ville ligne hende. Alle ville møde hende. Også Bill Cosby, som i 1982 inviterede den smukke 27-årige model på middag. Og efterfølgende med op på sit værelse til en godnat drink. I bogstaveligste forstand.

Først overtalte han hende til at sluge en pille. Så at skylle den ned med et glas rødvin. Og snart var hun bevidstløs. Bagefter var hun ikke i tvivl om, hvad der var sket. Hun var blevet voldtaget.

“Bare jeg tænker på det, bliver jeg syg i krop og sjæl. Men jeg er nødt til at være stærk,” har hun tidligere sagt til CNN.

Janice Dickinson var en af de første kvinder, der offentligt anklagede Bill Cosby. Som kalder hende en løgner.



HEIDI THOMAS, 58



24 år gammel fik den aspirerende skuespiller Heidi Thomas i 1984 tilbud om at blive hjulpet på vej af Bill Cosby, som under en læseprøve, hvor hun skulle spille beruset, var så lidt imponeret at hende gav hende noget vin. Flere timer senere vågnede hun nøgen. Med Bill Cosby ovenpå sig.

JANICE BAKER KINNEY, 60

Hun var cocktail-servitrice på det hotel i Reno, Nevada, hvor Bill Cosby optrådte, og var trods sine kun 22 år på fornavn med mange af de stjerner, der frekventerede hotellet og blev inviteret til deres private fester. Også Bill Cosbys.

Så da han i 1982 bad hende komme til et pizza-party, sagde hun ja. Men studsede over, at det kun var hende og en veninde, der var inviteret. Hun blev hængende, tænkte, at hun ville snuppe en pizza og en øl og smutte igen.

Sådan gik det ikke.

Han tilbød hende to piller. Da hun vågnede næste morgen, var veninden væk, hun selv nøgen. I en seng med Bill Cosby.

Som for hovedparten af ofrene, var det skyldfølelsen over selv at have accepteret pillerne, der afholdt hende fra at anmelde ham.



LISE-LOTTE LUBLIN, 51



Som mange modeller, drømte 29-årige Lise-Lotte Lublin om at blive skuespiller. Bill Cosby ville gerne hjælpe. Tredje gang de mødtes, tvang han flere drinks i hende, så hun bedre kunne slappe af. Da hun kom til sig selv igen, var hun hjemme men husker ikke, hvad der foregik, mens hun var bevidstløs.

CHELAN LASHA, 48

Hun var en 17 år gammel gymnasieelev, og en kæmpe fan af ‘Cosby & co’. Så da selveste Dr. Huxtable lovede hendes mor, at han kunne hjælpe smukke Chelan ind i modelverdenen, troede familien, at hendes lykke var gjort.

I Bill Cosbys hotelsuite dukkede en fotograf dukkede da også op, men forsvandt hurtigt igen.

Før det havde den unge pige slugt en af hans blå piller. Skyllet den ned med en dobbelt likør. Det skulle hjælpe på hendes forkølelse, sagde han.

Så hældte han endnu et glas likør på hende, og trak hende ind i sengen, forgreb sig på hende.

13 timer senere vågnede hun igen. “Køb noget pænt til dig selv,” sagde han og stak hende 1.500 dollars.