Et overlagt og planlagt drab eller en syg mands handling.

Det er et af de vigtigste spørgsmål, som retten i Oslo skal tage stilling til, når sagen om Tor Kjærvik begynder tirsdag.

Den 12. april sidste år blev den norske top-advokat skudt og dræbt af sin egen søn i hjemmet i bydelen Røa i Oslo.

Den nu 37-årige søn meldte efterfølgende sig selv, og han tilstod drabet med det samme.

Tor Kjærviks hjem i Røa i Oslo, hvor han blev skudt og dræbt.

Lige siden har spørgsmålet om hans tilregnelighed i gerningsøjeblikket været et centralt spørgsmål i sagen.

Norske medier skriver op til retsagens begyndelse, at den psykisk syge søn i årevis havde en konflikt med sin far. Et forhold, som sønnen åbent havde fortalt om på sociale medier.

Noget tyder også på, at mødet mellem de to den fatale forårsaften ikke var tilfældigt.

»Han (sønnen, red.) kom efter aftale. Det bliver underbygget af teledata. Selve indholdet i samtalen vil vi komme tilbage til under den tiltaltes forklaring i retten,« siger statsadvokat Sturla Henriksbø til NRK.

Foto: Ole Berg-Rusten Vis mere Foto: Ole Berg-Rusten

»Det er rigtigt, at motivet til drabet vil blive et tema under hovedforhandlingen. Tiltalte har været åben om, at han har haft en uafsluttet konflikt med sin far på grund af deres relation i hans opvækst,« lyder det videre fra Henriksbø, som ikke vil uddybe det element yderligere, men henviser til den kommende retssag.

Kjærsvik blev dræbt at to skud. Sønnen forsøgte også at dræbe hans samlever, men trods en massiv skudsalve lykkedes det hende at flygte.

Den kendte forsvarsadvokat stod i spidsen for flere kontroversielle norske sager.

Han var erhvervsaktiv indtil sin død. Han blev 70 år.