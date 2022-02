25 procent af lastbilerne, der blokerer gaderne i Ottawa i Canada, har børn ombord. De kan komme i fare, hvis politiet tager affære, lyder der fra ordensmagten tirsdag.

Politiet i Ottawa siger, at demonstranterne stadig befinder sig i den canadiske hovedstad, næsten to uger efter de begyndte deres protest mod coronavaccinen.

Byen er stadig i nødretstilstand, efter de har blokeret centrum med deres lastbiler. Det skriver BBC.

Den såkaldte Freedom Conwoy begyndte den 9. januar i den vestlige del af Canada. Lastvognschaufførerne protesterede mod, at de skulle vaccineres for at køre over grænsen til USA.

En protesterende går forbi de parkerede lastbiler i Ottawa. Foto: DAVE CHAN

I mellemtiden er protesten vokset til også at være en protest mod covidrestriktionerne generelt – og imod premierminister Justin Trudeaus regering.

Selvom det har været fredeligt, så frygter politiet det værste. Demonstranterne har for eksempel danset på graven for Den Ukendte Soldat.

Politiet har igangsat næsten 80 undersøgelser af kriminalitet i forbindelse med protesterne. Og omkring 20 er blevet anholdt.

En betjent er blevet angrebet, da han forsøgte at beslaglægge benzin fra en lastbil, der protesterede.

Her ses parkerede lastbiler, der fortsætter deres protest i Ottawa. Byen er i nødretstilstand. Foto: Kadri Mohamed

Vicepolitichef Steve Bell siger det helt klart: »Vores besked til demonstranterne forbliver den samme. Kom ikke. Hvis I kommer, vil der være konsekvenser.«

Han siger også, at politiet har fundet omkring 100 lastbiler med børn.

Demonstrationerne har også bredt sig til byer som Toronto og Vancouver. Selv i New Zealands hovedstad, Wellington, og i Canberra i Australien har lastbilchaufførerne protesteret.

Den canadiske delstat Alberta sagde tirsdag, at nogle af dets covidrestriktioner vil ophøre ved midnat. Men de understreger, at det ikke har noget med demonstrationerne at gøre.

Også delstaten Saskatchewan melder sig klar til at sløjfe restriktionerne.

»Vi vil gerne bringe tingene tilbage til det normale så hurtigt som muligt,« siger delstatens premierminister, Scott Moe.