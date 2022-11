Lyt til artiklen

Først lød det fra The New York Times-journalisten Maggie Haberman, at Donald Trump var vred over resultatet ved midtvejsvalget – blandt andet på sin kone.

Men det afviser den tidligere præsident nu.

»Det passer ikke. Jeg var ikke vred – det var faktisk det modsatte, der var tilfældet,« siger han til Fox News ifølge Dagbladet.

Ifølge Maggie Haberman var det især republikanske Mehmet Oz' nederlag til senatsvalget i Pennsylvania, som skulle have ophidset Donald Trump, da han havde støttet op om Oz.

Men overfor Fox News har Donald Trump en noget anden udlægning i forhold til de kandidater, han har støttet op om.

»Alle de mennesker, der vinder, er mit folk,« siger han og peger på Chuck Grassley i Iowa, Marco Rubio i Florida og Ted Budd i North Carolina som de republikanere, han støttede, som fik gode valg.

En anden Republikansk kandidat, der fik et godt valg, er Floridas guvernør, Ron DeSantis.

Han menes at være manden, der ved selv at stille op til præsidentvalget i 2024, kan spænde ben for Donald Trumps egne drømme om at stille op.

Og selv Fox News har kaldt Donald Trump for valgets største taber i en artikel, som de delte på Twitter.