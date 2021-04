Familie, venner, soldaterkammerater, politiske forbundsfæller og politiske modstandere De sad der i hundredvis.

Men ikke Sarah Palin.

Da John McCain blev bisat ved en stor ceremoni i Washington National Cathedral i 2018 var Alaska-politikeren ikke inviteret, og nu fortæller enken, Cindy McCain, for første gang, hvorfor hun havde truffet den beslutning. Det fremgår ifølge People af selvbiografien 'Stronger', der udkommer i næste uge.

'I de 14 måneder, John var syg, talte hun ikke med ham en eneste gang. Han havde sat hende på det politiske kort, og hun sendte ham ikke engang et god bedring-hilsen, da han havde det dårligt,' skriver Cindy McCain i bogen og følger op med:

Sarah Palin og John McCain. Foto: LARRY W. SMITH Vis mere Sarah Palin og John McCain. Foto: LARRY W. SMITH

'Det er ikke en person, man inviterer med til det sidste farvel.'

Da John McCain i 2008 blev valgt som republikansk præsidentkandidat til at tage kampen op mod Barack Obama, var det med Sarah Palin som vicepræsidentkandidat. Her udviklede de et nært forhold i forbindelse med valgkampagnen, der bragte dem sammen rundt i hele USA.

Sin sidste tid tilbragte den højt respekterede senator på sin ranch i Arizona, hvor han blandt andre fik besøg af sin årelange venner inden for politik, mens han kæmpede mod en aggressiv kræft i hjernen.

»Der var så mange muligheder for folk til at komme, og jeg gjorde meget for, at det kunne lade sig gøre, for jeg ville holde ham beskæftiget,« uddyber Cindy McCain over for People:

Den nuværende amerikanske præsident Joe Biden var blandt John McCains nære venner, og han holdt en tårevædet tale til bisættelsen. Foto: Matt York Vis mere Den nuværende amerikanske præsident Joe Biden var blandt John McCains nære venner, og han holdt en tårevædet tale til bisættelsen. Foto: Matt York

»Jeg var så skuffet over, hvad fru Palin gjorde, for jeg havde håbet, at hun havde følt, hvor vellidt min mand var. Og jeg var bare meget skuffet, og jeg tror, at jeg var endnu mere skuffet end John.«

Det vakte dengang i 2018 opsigt, at Sarah Palin ikke var med til den store bisættelsesceremoni, hvor den dekorerede krigshelt – og meget afholdte – John McCain også forinden var blevet mindet på flere måder i løbet af en hel uge.

Heller ikke den dengang siddende præsident, Donald Trump, var med til den store ceremoni i Washington National Cathedral, da de to havde haft flere kontroverser gennem årene.

Til gengæld var præsidentdatteren Ivanka Trump til stede sammen med sin mand Jared Kushner.

Kisten med John McCain bæres ud af Washington National Cathedral. Bagved ses Cindy McCain og familien. Foto: SHAWN THEW Vis mere Kisten med John McCain bæres ud af Washington National Cathedral. Bagved ses Cindy McCain og familien. Foto: SHAWN THEW

McCain-familien frigav dette billede af Cindy McCain ved John McCains kiste efter bisættelsen. Foto: David Hume Kennerly Vis mere McCain-familien frigav dette billede af Cindy McCain ved John McCains kiste efter bisættelsen. Foto: David Hume Kennerly

'John lærte mig altid, at det kræver mere energi at være vred end bare at komme videre. Jeg ved ikke, hvorfor Ivanka og Jared ønskede at være med, men jeg håber, at de kom af den grund, jeg formoder: At de sørgede over tabet af min mand,' skriver Cindy McCain i 'Stronger'.

Da John McCain døde i august 2018, skrev Sarah Palin nogle ord om ham på Twitter:

'John McCain var min ven. Jeg vil huske på de gode tider. Sammen med min familie sender jeg bønner til Cindy og McCain-familien,' lød det blandt andet.

Cindy McCain fortæller, at hun ikke har talt med Sarah Palin siden 2018.

»Men jeg ønsker hende alt det bedste,« siger hun.