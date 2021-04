Condoleezza Rice stod ikke på stemmesedlen, da amerikanerne i efterårets valgte ny præsident.

Alligevel var det hende, tidligere præsident George W. Bush valgte at stemme på.

Bush sad som bekendt to perioder som kontroversiel republikansk præsident, men han havde ikke lyst til at stemme på kollegaen og efterfølgeren Donald Trump.

I et interview med magasinet People afslører Bush, at han derfor skrev navnet på sin tidligere udenrigsminister på stemmesedlen.

George W. Bush Wrote in Condoleezza Rice on His 2020 Ballot

»Hun ved det godt, men hun sagde til mig, at hun ville afslå at tage imod embedet,« siger Bush til magasinet.

Det er mere end 12 år siden, at 'den yngre Bush' forlod Det Hvide Hus.

I den periode har han holdt sig langt væk fra politik, men det er tilsyneladende slut nu.

I sin nye bog 'Out of Many, One' fortæller den tidligere præsident en række immigranters historier.

President George W. Bush just released his new book, #OutofManyOne. I am humbled that my portrait is one of 43 featured with accompanying stories that exemplify the promise of America and our proud history as a nation of immigrants.

Bogen er et indspark i den aktuelle immigrationsdebat, hvor den tidligere republikanske leder nu arbejder for at påvirke politikken i en mere human retning.

Bogen er illustreret af portrætter, som Bush selv har malet.

Det er ikke nogen hemmelighed, at George W. Bush har et anstrengt forhold til Donald Trump.

Under valgkampen i 2016 kom det til et bittert opgør med Bush's bror, Jeb Bush, og den tidligere republikanske præsident er også kendt for at have et nært forhold til Obama-parret og ikke mindst til Michelle Obama.

"It made me sick," former Pres. George W. Bush says of the Jan. 6th assault on the U.S. Capitol. As more rioters continue to be prosecuted, "people deserve to be busted," he says.



"History is going to assess the blame...but one thing is for certain, it's just a sorry chapter."

Men også rent politisk har Bush svært ved at kende sit gamle parti, fortæller han nu.

I et interview med The Today Show på NBC tidligere på ugen kaldte den nu 74-årige Bush det republikanske parti for »isolationistisk, protektionistisk og til en vis grad nativistisk.«

Selv mener han, at immigrationspolitikken bør reformeres.

Reformer, som han selv arbejdede på i sin tid i Det Ovale Kontor, men som han ikke kunne få Kongressen med på.

Former President George W. Bush described the Republican Party as "isolationist, protectionist and, to a certain extent, nativist," his strongest and most direct criticism yet against his own party since leaving office in 2009.

Men først og fremmest bør amerikanerne ændre deres syn på immigranterne, mener Bush:

»Det er et smukt land, vi har. Og alligevel er det ikke smukt, når vi fordømmer og kalder andre mennesker øgenavne og skræmmer folk omkring indvandring.«