Et større russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv kan meget vel være på vej.

Det mener i hvert fald byens borgmester Vitalij Klitsjko. Ifølge Spiegel siger han til det tyske nyhedsbureau DPA:

»Kyiv er Ukraines hjerte. Kyiv er og forbliver et mål for Rusland og Putin.«

Borgmesteren gør det dog klart, at byen er klar til kamp.

»Jeg tror ikke på, at russerne vil kunne vinde over os,« siger han.

Sidste år stod russerne lige udenfor hovedstaden med en enorm kolonne af køretøjer, men de valgte alligevel at trække sig tilbage.

Klitsjko takker for den store støtte, Ukraine har fået.

»Uden støtte fra Vesten kan vi ikke overleve,« siger borgmesteren, der godt kan se, at hjælpen har konsekvenser for andre lande.

»Jeg forstår godt, at det kan være en belastning for økonomien i de enkelte lande. Men vi forsvarer ikke bare vores land og vores folk. Vi forsvarer fælles værdier. Det vil være en stor fejl at tænke, at krigen er langt væk, og derfor berører den ikke mig.«

Der skal være valg til præsidentposten i Ukraine næste år, og Klitsjko lader det være åbent, om han stiller op til posten.

»Det tænker jeg ikke på lige nu. Men hvis mit land har brug for mig, har jeg ikke et andet valg end at gøre det,« siger han.