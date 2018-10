Verdens længste bro over vand åbner endelig efter flere års forsinkelse.

Det drejer sig om 'Hong Kong-Zhuhai-Mazau'-broen, som forbinder Hong Kong til fastlandet i Kina.

Broen er intet mindre end 55 kilometer lang - eller 20 gange så lang som den meget kendte Golden Gate Bridge i den amerikanske storby San Francisco.

Derudover er broen designet til både at kunne overleve jordskælv og tyfoner. For at store skibe skal kunne passere, er en del af broen bygget som en 6,7 kilometer lang, underjordisk tunnel.

Byggeriet begyndte i 2009, men har haft mange forsinkelser på sin vej, og derfor er budgettet også overskredet en del. BBC skriver, at broen indtil videre har kostet omkring 130 milliarder kroner. Den skulle angiveligt have været klar til brug i 2016.

Nu åbner verdens længste bro på vand i Kina. (Foto: ANTHONY WALLACE/Ritzau Scanpix) Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere Nu åbner verdens længste bro på vand i Kina. (Foto: ANTHONY WALLACE/Ritzau Scanpix) Foto: ANTHONY WALLACE

Nu åbner verdens længste bro på vand i Kina. (Foto: ANTHONY WALLACE/Ritzau Scanpix) Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere Nu åbner verdens længste bro på vand i Kina. (Foto: ANTHONY WALLACE/Ritzau Scanpix) Foto: ANTHONY WALLACE

Broen har ikke kun overskrevet budgettet og tidsplanen, det har også været skyld i flere dødsfald. Hong Kong og fastlandets myndigheder har nemlig rapporteret ni arbejderes dødsfald under arbejdet.

Det er kun få private køretøjer, der må krydse broen. Det kræver nemlig en tilladelse, og den gives i udgangspunktet kun til busser og erhvervskøretøjer. Heller ikke taxa'er har tilladelse.

Men hvorfor er broen overhovedet blevet bygget?

For at spare tid. Før i tiden tog turen op til fire timer. Nu kan man tage turen på omkring 30 minutter. Alligevel har folk i Hong Kong undret sig over byggeriet og sagt, at ingen rigtigt havde brug for broen. De mener mere, byggeriet er et symbol på at få Hong Kong tættere på fastlandet, skriver BBC.

Nu åbner verdens længste bro på vand i Kina. (Foto: ANTHONY WALLACE/Ritzau Scanpix) Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere Nu åbner verdens længste bro på vand i Kina. (Foto: ANTHONY WALLACE/Ritzau Scanpix) Foto: ANTHONY WALLACE