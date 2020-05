Mistænkt mand i 30'erne er blevet løsladt, men er stadig sigtet i sag om milliardærfrues forsvinden.

Den drabsmistænkte norske milliardær Tom Hagen havde mindst ti møder med den mand i 30-årsalderen, som for nylig blev sigtet i sagen om Hagens hustru Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.

Det rapporterer NRK med henvisning til anonyme kilder.

Manden, som menes at være ekspert i kryptovaluta, blev anholdt torsdag aften mistænkt for drab eller medvirken til drab.

Han er nu løsladt. Han er dog stadig sigtet i sagen, men nu for grov frihedsberøvelse.

Hagen selv er også på fri fod, men mistænkt for drab eller medvirken til drab.

Politiet har ikke oplyst meget om manden i 30'erne, men der er gennemført flere afhøringer - senest lørdag eftermiddag.

Han er løsladt, da myndighederne ikke mener, at der er fare for bevisindsamlingen, siger politiet.

Manden har it- og kryptovalutakompetencer.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt den 31. oktober 2018 fra hjemmet i Lørenskog, en forstad til Norges hovedstad, Oslo.

Samme dag kontaktede Tom Hagen politiet. Det skete, da han kom hjem fra arbejde.

Politiet formodede i første omgang, at hun var blevet bortført, idet familien modtog et krav om løsesum på ni millioner euro i kryptovaluta. Siden har politiet ændret hypotese og mener, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt.

Aftenposten skrev torsdag, at politiet har en video af en bil, der kører til ægteparrets bolig, kort tid før hun forsvandt.

Tom Hagen og hans kone boede sammen i huset fra 1984. De har tre voksne børn.

Tom Hagen havde sidste år en nettoformue på 1,9 milliarder norske kroner. Det svarer til omkring 1,2 milliarder danske kroner.

/ritzau/NTB