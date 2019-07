Tæt på 400 klager er blevet indsendt til NRK efter brugen af ordet "jødesvin" i et animeret satirisk klip.

Norges statslige tv- og radiostation, NRK, har fjernet en animeret satirisk video fra alle sine platforme efter stor kritik.

Det oplyser NRK på sin hjemmeside fredag morgen.

I videoen spiller en ortodoks jøde brætspillet Scrabble sammen med en anden mand. Manden har mulighed for at skrive ordet "jødesvin" med sine brikker, men tøver for ikke at støde den ortodokse jøde.

Brugen af det krænkende ord har fået knap 400 personer til at klage til NRK's klageorgan, Kringkastingsrådet. De mener, at videoen er antisemitisk.

NRK har tidligere svaret på kritikken ved at sige, at formålet med videoen er at understrege, at man netop ikke bør bruge den slags ord.

Fredag beklager den statslige tv- og radiostation offentligt videoens indhold.

- Vi vidste selvfølgelig godt, at ordet var brutalt og krænkende, og i den her kontekst skulle det være krænkende, for at videoen kunne fungere.

- Men ordet havde en mere alvorlig betydning for særligt det jødiske miljø i Norge, end vi desværre var klar over. Så vi beklager brugen af ordet, skriver underholdningsredaktør Charlo Halvorsen på NRK's hjemmeside.

Erik Skarrud fra Kringkastingsrådet oplyser, at det er sjældent, at klageorganet får lige så mange klager, som det har været tilfældet.

- Det er ret sjældent og sker måske én eller to gange i løbet af et år, siger Erik Skarrud til Medier24, der skriver om den norske medieverden.

Adspurgt om Kringkastingsrådet har tænkt sig at gå ind i sagen, siger han:

- Der er også klaget over videoen til PFU (Norsk Presseforbund, red.), så det er lidt for tidligt at sige. Det kan godt være, at nogen i Kringkastingsrådet for eksempel ønsker en orientering om satire og humor i NRK, siger han.

/ritzau/