Det vil være en underdrivelse at sige Novo Nordisk har haft succes med slankemidlet Ozempic.

Den danske medicinalgigant har skovlet milliarder ind, og derfor vil andre medicinalfirmaer også gerne ind på markedet – eller styrke deres nuværende position.

Et af disse er amerikanske Eli Lilly.

Det er fire måneder siden, at de fik de amerikanske myndigheders godkendelse til at sælge deres diabetesmedicin under et andet navn og mod vægttab i stedet.

Og nu slår de sig sammen med Amazon. Det gør de, så deres kunder kan få leveret medicinen direkte til døren.

Det fortæller Amazon i en pressemeddelelse.

»Lilly har valgt Amazon Pharmacy som leverandør af ordineret Lilly-medicin direkte til patientens hjem,« skriver de.

Her skriver de også, at hele 98 millioner voksne amerikanere har prædiabetes, 40 millioner har diabetes, og mere end 40 procent er overvægtige.

Eli Lillys vægttabsmedicin hedder Zepbound, og det har – sammen med andre, lignende midler – været så efterspurgt, at der i slutningen af 2023 var mangel på medicinen.

Medicinmangel var på samme tidspunkt et problem herhjemme.

Selskabets aktier har også indtil videre haft et godt 2024, idet de er steget med 30 procent.

Det skriver Medwatch.

Danske Novo Nordisks aktie er steget med 29,7 procent i år.