Der er opstået en brand i katedralen Notre-Dame i Paris.

Det meddeler nyhedsbureauet AFP.

Billeder og video på sociale medier viser, hvordan den historiske kirke er indhyllet i røg.

Branden er ifølge det franske medie Le Monde opstået kort før klokken 19.

Ved du noget? Er du i Paris, hører vi gerne fra dig. Skriv til os på 1929@bt.dk.

Before the news breaks, the Notre Dame is on fire. pic.twitter.com/fhSNcznCG2 — Ashley (@AshhHuntington) April 15, 2019

Emmanuel Greogire, der er vicedirektør i Paris' bystyre skriver på Twitter, at området er at blive evakueret.

»Vi må holde os væk og lade redningspersonalet arbejde,« skriver han.

Notre-Dame-katedralen, der 850 år gammel, er et af Paris' mest kendte vartegn.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

Opdateres...