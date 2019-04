Jeg er bedrøvet over at se denne del af os selv gå op i flammer, siger præsident Emmanuel Macron

Tårnet og hele taget på Notre Dame er kollapset under den voldsomme brand, som mandag aften brød ud i den berømte kirke i Paris.

- Jeg er bedrøvet over her i aften at se denne del af os selv gå op i flammer, udtaler præsident Emmanuel Macron ifølge avisen Le Figaro.

Kirken er et af den franske hovedstads vartegn og en af Frankrigs største turistattraktioner overhovedet. Det vil være et stort tab for nationen, hvis kirken går tabt.

Regeringen oplyser, at ingen er kommet til skade under branden.

Billeder fra fransk tv viste lidt tidligere, at tårnet var omspændt af flammer, og at det brændte under en del af taget. Tyk røg væltede op fra det historiske bygningsværk, som hvert år besøges af millioner af mennesker.

Præsident Emmanuel Macron skulle mandag aften have talt til nationen om, hvordan han vil reagere på de seneste måneders store demonstrationer i Frankrig, Han meddeler, at han aflyser sin tale på grund af storbranden.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at fastslå med sikkerhed, hvad der er årsag til branden.

Der er renoveringsarbejde i gang i kirken, og branden kan muligvis være opstået under dette arbejde, oplyser brandvæsnet til avisen Libération. Inde i kirken var man ved at forberede påsken og de katolske ceremonier, der symboliserer Jesus' død og opstandelse.

Branden brød ifølge øjenvidner ud klokken 18.50.

Paris' borgmester, Anne Hidalgo, betegner det som "en forfærdelig brand".

Ifølge tv-stationen BFMTV er folk blevet evakueret fra Ile de la Cité, den ø i Seinen hvor Notre Dame ligger, og der er etableret en omfattende sikkerhedszone.

Notre dame blev færdigbygget i midten af 1300-tallet. Det tog cirka 200 år at opføre den.

Dens berømmelse steg, da forfatteren Victor Hugo i 1831 udgav romanen "Klokkeren fra Notre Dame".

- Så forfærdeligt at følge den omfattende brand i katedralen Notre Dame i Paris, skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

- Måske fly med vandtanke kan bruges til at slukke den. Man må handle hurtigt, tilføjer han.

/ritzau/