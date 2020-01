Selvom genopbygningen af Notre Dame har stået på i seks måneder, er der fortsat risiko for, at den historiske katedral ikke overlever.

Et af de næste skridt i genopbygningsprocessen er nemlig at fjerne et stillads, der blev sat op omkring et af Notre Dames spir forud for branden i april sidste år.

Og det er ikke bare lige sådan at fjerne. Spiret blev nemlig ædt af branden, og derfor står stilladset så ustabilt, at der er risiko for, at det falder ned over resterne af katedralen.

»Katedralen er stadig i sammenstyrtningsfare,« siger Gen Jean-Louis Georgelin, den franske general, der har til ansvar overse genopbygningen, ifølge The Guardian til den franske tv-station CNews.

Notre Dame brød i brand den 15. april 2019. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT Vis mere Notre Dame brød i brand den 15. april 2019. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Gen Jean-Louis Georgelin beskriver bevarelsen og genopbygningen af Notre Dame som en umådelig stor udfordring.

Den franske general tilføjer desuden, at man fortsat ikke kender lofthvælvingernes tilstand og derfor ikke kan garantere, at de ikke falder sammen. Han understreger dog, at de foreløbige undersøgelser er betryggende, og at han er 'ret fortrøstningsfuld'.

Det er dog ikke alle, der er helt lige så fortrøstningsfulde.

Tidligere har sognepræst i Notre Dame, Monsignor Patrick Chauvet, været ude og sige, at den ikoniske domkirke er så skrøbelig, at der 50 pct. chance for, at den ikke står til at redde, hvis stilladset vælter ned over lofthvælvingerne.

Det frygtes, at det stillads, der blev sat op rundt om Notre Dame forud for branden, kan vælte ned over bygningen. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN Vis mere Det frygtes, at det stillads, der blev sat op rundt om Notre Dame forud for branden, kan vælte ned over bygningen. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN

»Den (Notre Dame) vil først være uden for fare, når vi fjerner det resterende stillads,« har Monsignor Patrick Chauvet sagt ifølge The Guardian.

Og det er altså ikke så lidt stillads, der skal fjernes.

Helt specifikt er der tale om 500 tons, som blev sat op i forbindelse med en restaurering af et spir på det 855 år gamle pariser-varetegn, som var igang, da branden pludselig brød ud i april sidste år.

Spiret forsvandt i branden, og sendte 750 tons sten og bly ned over kirken. Taget blev ligeledes udslettet, men det lykkedes de omkring 500 brandfolk at redde resten af kirken.

Parisianere så hjælpeløst til, da branden åd store dele af den ikoniske franske katedral. Foto: IAN LANGSDON Vis mere Parisianere så hjælpeløst til, da branden åd store dele af den ikoniske franske katedral. Foto: IAN LANGSDON

I hvert fald indtil videre. Det tunge stillads faldt nemlig delvist sammen under branden og står nu så ustabilt, at det risikerer at vælte ned over resterne af kirken.

For første gang siden den franske revolution, blev der ikke holdt julegudstjeneste i Notre Dame i år.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron har udtalt, at katedralen forventes at stå færdig i 2024, hvor Paris skal være vært for de olympiske lege.

Den vurdering er flere eksperter dog uenige i.