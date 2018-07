En notorisk tyv, der har været en af Frankrigs mest eftersøgte mænd, er lykkes med en opsigtsvækkende flugt fra et fransk fængsel.

Ifølge de franske myndigheder er den 46-årige Redoine Faid brudt ud af et fængsel i den sydøstlige del af byen Réau på få minutter ved hjælp af en helikopter. Kilder siger til nyhedsbureauet Reuters, at tre bevæbnede mænd ankom til fængslets indgang og krævede, at Faid blev løsladt.

Helikopteren, som blev efterladt efter Redoine Faids flugt fra fængslet. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Det var dog en afledningsmanøvre, der gjorde det muligt, at en helikopter samtidig landede i fængslets gård, der ikke er dækket til med net.

Bevæbnede mænd fra helikopteren tog Faid ud af et besøgsrum og fik ham om bord på helikopteren, uden at nogen blev såret.

Helikopteren er senere blevet fundet udbrændt nord for Paris. Det antages, at piloten kan være blevet taget som gidsel.

– Alt bliver gjort for at finde de undslupne, siger en embedsmand i indenrigsministeriet.

Faid er dømt for bevæbnet røveri og mordet på en politikvinde i 2010 ved et fejlslagent røveri.

Det er anden gang, at Faid lykkes med en spektakulær flugt. Første gang var i 2013, hvor han tog fire fængselsvagter som gidsler og efterfølgende sprængte sig vej ud af et fængsel i det nordlige Frankrig med dynamit.

Han blev dog fanget af politiet igen efter seks uger.

Dengang efterlyste det internationale politisamarbejde, Interpol, ham og beskrev ham som ’farlig’ – det er det tætteste, man kan komme på en international arrestordre.

Faid er kendt i Frankrig for sin lange karriere som kriminel, hvilket han tidligere har ladet sig interviewe om til diverse tv-shows og har skrevet bøger om.

Her har han sagt, at han er inspireret af gangsterfilm som ’Scarface’ og ’Heat’.

Fængslet Sud Francilien i Réau uden for Paris, som Redoine Faid er flygtet fra. Foto: THOMAS SAMSON

