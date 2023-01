Lyt til artiklen

Højt at flyve, dybt at falde.

Det kan blive en dyr fornøjelse for det i forvejen hårdt prøvede flyselskab Norwegian, hvis de skal betale 400 millioner norske kroner i bøde for manglende levering af klimakvoter i 2020, som det norske klima- og miljøministerium stadfæstede i december.

»Vi fastholder Miljøstyrelsens beslutning om, at Norwegian Air Shuttle skal betale et gebyr for manglende levering af klimakvoter,« sagde klima- og miljøminister Espen Barth Eide til norske E24 i december.

Derfor har flyselskabet valgt at lægge sag an mod ministeriet, skriver norske E24.

Ifølge stævningen er beløbet så højt, at det kan påvirke flyselskabets forretningsdrift i en negativ retning.

Selv mener Norwegian, at de manglende betalinger skyldes, at flyselskabet var i en dyb krise på grund af coronapandemien, hvilket betød, at selskabet var under finansiel rekonstruktion i 2020 og 2021. Af den årsag mener Norwegian ikke, at man kan stille krav om kvotepligt i den periode.

Det er klima- og miljøministeren uenig i.

»Det faktum, at Norwegian blev rekonstrueret i 2020 og 2021, fritager dem ikke for denne pligt.«

Det norske ministerium bekræfter over for E24, at de har modtaget stævningen.

Norwegian er blevet pålagt at betale 400 millioner kroner i gebyr som et overtrædelsesgebyr, og skal foruden betale for knapt 373.000 klimakvoter. Kvoterne vil koste omkring 300 millioner norske kroner, da en kvotepris er 800 kroner.

I alt lyder regningen altså på 700 millioner norske kroner – godt og vel 485 millioner danske kroner.