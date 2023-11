Et historisk kvartal.

Sådan betegner både Norwegians topchef og analytikere de seneste tre måneder for luftfartsselskabet, ifølge mediet E24.

Og at dømme efter det netop offentliggjorte kvartalsregnskab har Geir Karlsen og eksperterne ret:

Her opnår Norwegian et overskud før skat på 2,05 milliarder norske kroner i tredje kvartal.

Det er det næstbedste kvartalsresultat i selskabets historie.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

»Hele Norwegian-holdet har bidraget til, at vi nu kan se tilbage på et af de bedste kvartaler i flyselskabets 21-årige historie. Jeg er meget glad for, at vi leverer et stærkt finansielt resultat,« siger koncernchef i Norwegian.

De flotte finansielle resultater er opnået på baggrund af en fremgang i passagertallet til 6,5 millioner mod 6,1 millioner i samme periode sidste år.

Belægningsprocenten faldt til gengæld fra 88,8 til 87,4. Det skyldes formentlig, at sommerkapaciteten lå 20 procent højere i sommerperioden, så der var flere pladser at fylde.

Sommeren har altså været exceptionel god for det norske luftfartsselskab.

Alene i juli fløj 2,3 millioner passagerer med Norwegian.

I august og september var det tilsvarende tal 2,1 og 2 millioner.

Norwegians flåde består for øjeblikket af 85 fly, og selskabet flyver fra blandt andet Aalborg, Billund og København.

Selskabet har for nylig indgået aftale om køb af det norske luftfartsselskab Wiederøe, som tidligere har været ejet af SAS.