Norwegian indfører flyveforbud mod Boeing 737 Max 8, der er styrtet to gange på seks måneder, skriver Reuters.

De britiske luftfartsmyndigheder og Norwegian er de seneste i rækken til at indføre flyveforbud mod fly af typen Boeing 737 Max 8, der søndag styrtede i Etiopien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer i forlængelse af en række landes beslutning om at indføre et midlertidigt forbud.

Myndighederne i blandt andet Kina, Indonesien, Singapore og Australien har beordret alle luftfartsselskaberne til at holde flyene på jorden.

Er du ramt af Norwegians flyveforbud? Så hører B.T. gerne fra dig på 1929@bt.dk.

Ud over Norwegian har en række selskaber verden over taget samme beslutning. Det gælder blandt andet Aerolíneas Argentinas fra Argentina og Aeroméxico fra Mexico.

157 mennesker mistede livet ved søndagens styrt, og det var anden gang på seks måneder, at et Boeing 737 Max 8 styrtede ned. I oktober nedstyrtede et fly i Indonesien. Dengang omkom 189 mennesker.

/ritzau/