Juledag tog en voldsom drejning for en gruppe passagerer, der befandt sig om bord på et Norwegian-fly.

Flyet lettede i de tidlige morgentimer fra Oslo og havde sat kursen mod Alicante i Spanien, da en fuld passager begyndte at lave ravage.

Hans opførsel var så voldsom, at flyet var nødsaget til at nødlande i Schweiz.

Det skriver norske VG.

»Det er landet i Genève, fordi de skal aflevere en beruset og uregerlig passager. Han bliver taget hånd om af politiet,« siger Eline Hyggen Skari, kommunikationsrådgiver i Norwegian, til VG.

Han har opført sig på en måde, der ikke var helt god, fortsætter hun.

»Flyet vil nu fylde tankene lidt op og fortsætte til Alicante, med to timers forsinkelse. De, der venter på at komme hjem fra Alicante, vil også få et forsinket fly, desværre,« siger Eline Hyggen Skari yderligere.

Det fremgår ikke af artiklen, hvad den pågældende mand har gjort.