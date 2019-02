Der er penge nok i kassen, forsikrer Norwegians topchef og storaktionær, som til gengæld kommer med en dyster forudsigelse for de rejsende.

Efter år på år med vækst, vækst og atter vækst, har det norske flyselskab Norwegian nu taget hul på et omfattende spareprogram, ligesom selskabet har fået tilført over to milliarder kroner i frisk kapital. Alt sammen for at få selskabet på ret kurs.

»Ingen skal være i tvilv om, hvorvidt vi har tilstrækkeligt med penge,« siger Björn Kjos til Svenska Dagbladet.

En af flybranchens udfordringer for tiden er ifølge Björn Kjos, at der er en stor overkapacitet på markedet, særligt på flyvninger til og fra Sydeuropa. Det gør på kort sigt, at priserne presses nedad til gavn for de rejsende. Men på længere sigt kan det få den modsatte konsekvens, vurderer han.

Foto: Rune Feldt Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Rune Feldt Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det kan ende med, at priserne i Europa går op de komemnde år. Jeg skal ikke kunne sige hvor meget, men vi ser tendensen andre steder i verden,« siger han og peger på USA som eksempel.

Her er der blot fire-fem store spillere på markedet for ruteflyvninger - og det har ført til højere priser for de rejsende.

For blot ti år siden havde Norwegian knap 50 fly, men nu har man mere end tre gange så mange. Derudover har Norwegian udvidet sit rutenet, så det nu også omfatter flyvninger til USA. Men det er slut med udvidelser for en stund, siger direktøren.

»Nu har vi den størrelse, vi behøver,« siger Björn Kjos.